Καθώς ο Πολωνός τενίστας Κάμιλ Μάιχρζακ υπέγραφε αυτόγραφα για τους θαυμαστές του μετά τη νίκη του σε αγώνα του US Open, ένα περιστατικό προκάλεσε αίσθηση: Ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι διευθύνων σύμβουλος μεγάλης επιχείρησης, φέρεται να άρπαξε το υπογεγραμμένο καπέλο από τα χέρια ενός μικρού παιδιού.

Ο εν λόγω άνδρας πήρε το καπέλο, το έβαλε στην τσάντα του με προκλητική άνεση και στη συνέχεια άρχισε να βγάζει selfies με τη σύντροφό του, αδιαφορώντας για την παρουσία του παιδιού. Το παιδί, εμφανώς αναστατωμένο, προσπάθησε να πλησιάσει τον Μάιχρζακ και να του εξηγήσει τι είχε μόλις συμβεί, χωρίς όμως να καταφέρει να τραβήξει την προσοχή του αθλητή.

Το βίντεο της σκηνής όμως, που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, έγινε γρήγορα viral και έφτασε μέχρι τον ίδιο τον τενίστα. Εκμεταλλευόμενος τη δύναμη των social media, ο Μάιχρζακ κατάφερε να εντοπίσει το παιδί και του έδωσε ένα άλλο καπέλο.

Χάρη στη δύναμη των κοινωνικών μέσων, ο άνδρας δεν μπόρεσε να ξεφύγει από την προσοχή του κοινού. Οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ τον αναγνώρισαν ως τον Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνοντα σύμβουλο και ιδιοκτήτη μιας πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας με την επωνυμία Drogbruk.

Μετά το περιστατικό, απενεργοποίησε τα σχόλια στους λογαριασμούς του στα κοινωνικά δίκτυα, κάτι που δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της σφοδρής δημόσιας καταδίκης.

Η στιγμή πυροδότησε μαζική κριτική. Οι χρήστες του διαδικτύου δεν δίστασαν να χαρακτηρίσουν την πράξη «αηδιαστική» και «αλαζονική» και να παροτρύνουν το US Open να εξετάσει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει στον άνδρα τη συμμετοχή σε μελλοντικές εκδηλώσεις.

Ο Κάμιλ Μάιχρζακ συνεχίζει την πορεία του στο US Open, και μετά την εντυπωσιακή νίκη του επί του Κάρεν Χατσάνοφ, θα αντιμετωπίσει σήμερα τον Λεάντρο Ριέδι για μια θέση στον πρώτο του προημιτελικό σε Grand Slam.

