Τα μοντέλα της BMW πρωταγωνίστησαν σε δύο σημαντικούς θεσμούς βραβείων της γερμανικής αγοράς. Η BMW iX3, το πρώτο μοντέλο της Neue Klasse, κέρδισε το «Χρυσό Τιμόνι» ως η «Καλύτερη Καινοτομία» του 2025. Μία ακόμα διάκριση «Χρυσό Τιμόνι» που απονέμεται από το γερμανικό περιοδικό Auto Bild και την εφημερίδα Bild am Sonntag απονεμήθηκε στην BMW M5 Touring, το οποίο επικράτησε με άνεση στην «Ανώτερη/Πολυτελή Κατηγορία». Οι αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού Auto Zeitung ανέδειξαν επίσης τα μοντέλα της BMW νικητές σε οκτώ κατηγορίες οχημάτων. Στις διακρίσεις περιλαμβάνονται μοντέλα από την BMW Σειρά 1 έως την BMW Σειρά 5, καθώς και από την BMW iX1 έως την BMW X5. Τα οχήματα με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης ήταν εξίσου επιτυχημένα με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, όπως η νέα BMW iX3. Επιπλέον, η BMW διατήρησε τον τίτλο της «Καλύτερης Μάρκας στον Κόσμο». Το βραβείο «Χρυσό Τιμόνι» απονέμεται από το γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου «Auto Bild» και τη γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδα «Bild am Sonntag», του εκδοτικού οίκου Axel Springer SE. Θεωρείται από τα πιο έγκυρα βραβεία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας ενώ απονέμεται από το 1976 και τιμά τα εξαιρετικά νέα οχήματα που κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά. Οι υποψηφιότητες για την 49η διοργάνωση περιλάμβαναν 72 νέα μοντέλα από το 2025.

Παράλληλα, το γερμανικό περιοδικό αυτοκινήτου Auto Zeitung απονέμει τα βραβεία «Auto Trophy» από το 1987, γεγονός που τα καθιστά από τα πλέον έγκυρα βραβεία της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 2025, περίπου 400 μοντέλα/μάρκες διαγωνίστηκαν σε 18 κατηγορίες, αντικατοπτρίζοντας το ευρύ φάσμα μοντέλων της γερμανικής αγοράς. Το διάστημα μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου και 21 Οκτωβρίου 2025, συνολικά 9.872 αναγνώστες συμμετείχαν στην ψηφοφορία, υποβάλλοντας τις ψήφους τους online ή ταχυδρομικά. Τελικά, οι αναγνώστες χάρισαν στην BMW και τα μοντέλα της εννέα διακρίσεις «Auto Trophy». Ποτέ στο παρελθόν ένας κατασκευαστής δεν είχε τόσο μεγάλη επιτυχία σε αυτό τον καταξιωμένο θεσμό.

Οι κατηγορίες στις οποίες τα μοντέλα BMW κατέκτησαν την πρώτη θέση:

«Το καλύτερο αυτοκίνητο στην κατηγορία compact και οχημάτων πόλης»: BMW Σειρά 1

«Το καλύτερο αυτοκίνητο στη Μεσαία Κατηγορία»: BMW Σειρά 2 Gran Coup é

«Το καλύτερο αυτοκίνητο στην Ανώτερη/Πολυτελή κατηγορία»: BMW Σειρά 5

«Το καλύτερο SUV μεταξύ 30.000 και 60.000 ευρώ»: BMW X3

«Το καλύτερο SUV άνω των 60.000 ευρώ»: BMW X5

«Το καλύτερο ηλεκτρικό sedan»: BMW i5

«Το καλύτερο ηλεκτρικό SUV κάτω των 50.000 ευρώ»: BMW iX1

«Το καλύτερο ηλεκτρικό SUV άνω των 50.000 ευρώ»: BMW iX3

«Η καλύτερη μάρκα στον κόσμο»: BMW