ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Θεοφάνους Θέκλα, Πολυκλείτου 8, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ, Λευκωσία, τηλ. 22349778.

Σπιρίτου Μαρία, Λεωφ. Τσερίου 109Δ. Απέναντι από υπεραγορά «Σκλαβενίτης», δίπλα από αρτοποιείο «Πανδώρα», Στρόβολος, τηλ. 22320553, 22496649.

Ασσιώτη Εύα, Άγγελου Τερζάκη 4, κατ. 2. Από Άγιο Παντελεήμονα προς Τύμβο, στα πρώτα φώτα τροχαίας αριστερά και έπειτα 1ο δεξιά στα 500μ., Έγκωμη, τηλ. 22255524.

Προεστού Μαργαρίτα, Στασίνου 46, κατ. 3. Έναντι Κεντρικής Τράπεζας δίπλα από «Gloria Jeans», Στρόβολος, τηλ. 22952095, 96626370.

Βαρέλια Λίζα, Αχαιών 6Γ. Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας έναντι ξενοδοχείου «Altius», Λευκωσία, τηλ. 22776861, 99006201.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από τον κυκλικό κόμβο «Ανδρέας Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ παιδικών «OKAIDI» και καταστήματος «Αιμίλιος Ηλιάδης Λτδ», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

Λουκούμη Μαριάννα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 39. Δίπλα από κρεατοαγορά «Μελής», Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25728408, 25752960.

Μάμιλου Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, «Μέγαρο Παναγίδη». Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από βιβλιοπωλείο «Κυριάκου», Λεμεσός, τηλ. 25368166, 99581111.

Κίρκοβα – Ανδρέου Σάσια, Χαράλαμπου Φτερούδη 2, Ανοικοδόμησης Αγ. Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25725558, 25588033.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Βάρδα Άντρεα, Αθηνών 1, διαμ. Κ4-7, «Elmenteita Complex». Απέναντι από την πολυκατοικία «Μαρσέλλου», Ορόκλινη, τηλ. 24727374.

Παπανδριανός Σπυρίδων, Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 40. Έναντι Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κάτω από κλινική δρα Σίμου Κυριακίδη, Λάρνακα, τηλ. 24400450, 24651003.

Βέρνη Λένια, Γιάννου Κρανιδιώτη 31-33. Μεταξύ Τροχαίας & Κτηνιατρείου, Λάρνακα, τηλ. 24638470, 24533055.

ΠΑΦΟΣ

Γιαννιού Σταυρούλλα, Ελευθερίου Βενιζέλου και Χανιών 68. 50μ. από Εμπορικό Κέντρο «Θεοφάνη» προς Κονιά, Πάφος, τηλ. 26937857, 26271776.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.