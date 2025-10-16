Η πολυαναμενόμενη έκθεση Beauty Εxpo ανοίγει ξανά τις πύλες της στην Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, Hall B στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2025, φέρνοντας κοντά επαγγελματίες και λάτρεις της ομορφιάς, της αισθητικής και της ευεξίας από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό.

Η Beauty 2025 αποτελεί τον κορυφαίο θεσμό στον χώρο της επαγγελματικής ομορφιάς, φιλοξενώντας εκθέτες από τομείς όπως κομμωτική, αισθητική, make–up, νύχια, δερματολογία, spa, προϊόντα ευεξίας και φυσικά καλλυντικά.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τάσεις του 2026, να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις, επαγγελματικά workshops και ειδικές παρουσιάσεις καινοτόμων προϊόντων από κορυφαία brands.

“Η Beauty Expo είναι περισσότερα από μια έκθεση – είναι ένας χώρος έμπνευσης, ανταλλαγής γνώσης και δικτύωσης για όλους όσοι αγαπούν την ομορφιά και την καινοτομία”,.

Η έκθεση απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου, σπουδαστές αλλά και καταναλωτές που ενδιαφέρονται για νέα προϊόντα, τεχνικές και υπηρεσίες ομορφιάς.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για επαγγελματίες του χώρου της αισθητικής της κομμωτικής ευεξίας με προεγγραφή στην είσοδο της έκθεσης, και €7,00 εισιτήριο εισόδου για το κοινό με συμμετοχή σε δώρα ομορφιάς καλλυντικά και θεραπείες προσώπου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας

Ώρες λειτουργίας:

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025: 14:30 – 18:30

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025: 11:30 – 18:30

Χώρος: Κρατική Έκθεση Λευκωσίας, Περίπτερα Hall A

Beauty Expo – Seminar and Shows Schedule October 2025

SATURDAY, 25th October

14:30 – 15:30 Χαιρετισμός και Επίσκεψη εκπροσώπων του Υπουργού Υγείας

15.30 – 16.15 MESOTHERAPY – Ομιλήτρια κα. Μαρία Λάμπρου, Αισθητικός Κοσμετολόγος (ITEC Αγγλίας, CIDESCO Ελβετίας)

ΘΕΜΑ: «Fusion Plasma στην Υπηρεσία της Αισθητικής: Σύγχρονες Τεχνικές & Πρωτόκολλα»

16:30 – 17:15 INTERCOLLEGE – Ομιλητής Άγγελος Ιακωβίδης

ΘΕΜΑ: «Στρατηγικό Marketing για χώρους Ομορφιάς χτίζοντας ένα ισχυρό Brand»

17:30 – 18:15 INTERCOLLEGE – Ομιλητής Δρ. Μάριος Στυλιανού

ΘΕΜΑ: «Καλλυντικά προϊόντα για την αντιμετώπιση της ακμής»

SUNDAY, 26th October

12.00 – 13.00 show από την chihtsai hair care της Shaan Honq hair Int corp – repr of Pivot Point Taiwan present SHOW and hair techniques with Dafay ,Michael and Olivera .

ΘΕΜΑ: «Κοψίματα Νέας Γενιάς – New Generation Haircutting Show»

13.30 -14.15 Your Skin Ltd & Lids Medica -l Ομιλητές Λένα Πεταλίδη, Αισθητικός-Κοσμητολόγος & CEO Your Skin LTD & Ισαάκ Σακής, Εμπορικός Δ/ντής LIDS Medical

ΘΕΜΑ: « Σύγχρονα Τεχνολογικά Μέσα & Φροντίδα του Δέρματος στην Αισθητική-Κοσμητολογία»

14.30 -15.00 Μesotherapy -ομιλητής Dr. Christopher Koumides (ND), Πιστοποιημένος Τριχολόγος

ΘΕΜΑ: : “Βιοδιέγερση του Τριχωτού της Κεφαλής: Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις”

15.00 – 16.45 show από την chihtsai hair care της Shaan Honq hair Int corp – repr of Pivot Point Taiwan present SHOW and hair techniques with Dafay ,Michael and Olivera

ΘΕΜΑ: «Νέες Τάσεις στο Μοντέρνο και καθημερινό Κτένισμα – New Trends for modern and daily hair Styling»

15.45-16.15 Hebe Medical -speaker Evgeny Diniz Global Marketing manager

Title: «Sales Strategies for Post- Treatment Therapy for home care . (What professionals should know in order to improve their clinic sales of their home care collection) »

16.15 – 17.00 Show INTERCOLLEGE Παρουσίαση Μακιγιάζ κα. Παφίτη Σταύρη

ΘΕΜΑ: «Glam Instagram Make-up»

17:00– 18:00 Show καλλιτεχνική ομάδα ομοσπονδίας κομμωτών Κύπρου – closing show hair & makeup

ΘΕΜΑ: « Νυφικά και βράδυνα κτενισματα»