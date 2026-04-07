Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο The Heritage Private School μια ξεχωριστή διημερίδα, στις 26/3/2026 & 30/3/2026, αφιερωμένη στα κυπριακά λαϊκά παραμύθια, η οποία διοργανώθηκε από τις διδάσκουσες του Τμήματος Ελληνικών Δρ Μαργαρίτα Παπαντώνη και Δρ Μαρίνα Τυμβίου, με τη στήριξη της υπεύθυνης του τμήματος των ελληνικών, κας Ειρήνης Λοϊζίδου. Η δράση αυτή είχε ως στόχο να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τον πλούτο της κυπριακής λαϊκής παράδοσης μέσα από βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες.

Την πρώτη ημέρα της διημερίδας, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον γνωστό σκιτσογράφο και γελοιογράφο κ. Σώτο Βοσκαρίδη, ο οποίος παρουσίασε την τέχνη της γελοιογραφίας και της καρικατούρας ως μέσο σάτιρας και αφήγησης. Μέσα από μια ζωντανή και διαδραστική παρουσίαση, ο κ. Βοσκαρίδης έδειξε στους μαθητές τη διαδικασία δημιουργίας των έργων του, μοιράστηκε τεχνικές και τους ενέπνευσε να δημιουργήσουν τις δικές τους καρικατούρες σε ένα δημιουργικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό.

Τη δεύτερη ημέρα, το σχολείο είχε τη χαρά να φιλοξενήσει ερευνητική ομάδα από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, αποτελούμενη από τη Δρ Μαρία Ματθαίου, την κα Ρεβέκκα Νικολαΐδου Πιερή και την κα Αργυρώ Ξενοφώντος. Μέσα από την παρουσίασή τους, οι μαθητές γνώρισαν τον κόσμο των κυπριακών λαϊκών παραμυθιών και τη διαχρονική τους αξία, καθώς και τη σύνδεσή τους με την αρχαία ελληνική παράδοση, τα δημοτικά τραγούδια και ευρύτερες ευρωπαϊκές αφηγηματικές παραδόσεις.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την κυπριακή διάλεκτο και να συμμετάσχουν ενεργά σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως η σύνθεση τσιαττιστών, η μουσική δημιουργία εμπνευσμένη από τα παραμύθια, η εικαστική έκφραση και η δραματοποίηση ιστοριών. Οι δραστηριότητες αυτές αποτέλεσαν μια μοναδική εμπειρία βιωματικής μάθησης που ενθουσίασε και ενέπνευσε τα παιδιά.

Η διημερίδα ανέδειξε τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως φορέα πολιτισμού και παράδοσης και ενίσχυσε τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή των μαθητών. Το The Heritage Private School εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τον κ. Σώτο Βοσκαρίδη και το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών για την πολύτιμη συνεργασία και τη συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της σημαντικής εκπαιδευτικής δράσης.