Η Βουλή οφείλει να ηγηθεί στην προσπάθεια αποκατάστασης της σχέσης πολιτών – δημοκρατίας, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου μιλώντας την Παρασκευή στο Cyprus Forum 2025.

Ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης του κοινοβουλευτικού συστήματος και της δημοκρατίας στην Κύπρο, με άξονες τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ενώ σημείωσε ότι οι τρεις αυτές αξίες καθορίζουν την ποιότητα του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Η κα Δημητρίου τόνισε ότι η Βουλή «δεν είναι απλώς η νομοθετική εξουσία του κράτους, αλλά ο θεματοφύλακας της δημοκρατικής λειτουργίας, ο χώρος όπου συγκρούονται επιχειρήματα και αναζητούνται αποτελέσματα προς όφελος των πολιτών». Παράλληλα επισήμανε πως η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, γεγονός που απαιτεί περισσότερη διαφάνεια.

«Η Βουλή ωστόσο, υπηρετώντας ακριβώς τις αξίες του κοινοβουλευτισμού, οφείλει να ηγηθεί στην προσπάθεια αποκατάστασης αυτής της σχέσης πολιτών – δημοκρατίας, πάντα με μοναδικό στόχο το δημόσιο συμφέρον», είπε.

Αναφερόμενη σε βήματα που έχουν ήδη γίνει, από τη Βουλή αναφέρθηκε στην τηλεοπτική και διαδικτυακή μετάδοση των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με στόχο την επέκταση και στις Επιτροπές. Όπως είπε οι σχετικοί κανονισμοί που απαγορεύουν αυτή τη στιγμή την απευθείας μετάδοσης, αναμένεται να πάνε για τροποποίηση μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή του νέου συστήματος για τον «Πόθεν Έσχες» για τους βουλευτές, με αυστηρούς ελέγχου και στην ανοιχτή πρόσβαση στο νομοθετικό έργο και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και κοινωνικών δικτύων για καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Βουλή εξετάζει σε ετήσια βάση την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, ενώ μελετά και τις εισηγήσεις της GRECO για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς, ώστε να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

Η Πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η λογοδοσία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας πως οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι οφείλουν να δίνουν λόγο για κάθε απόφαση, ψήφο ή παράλειψη. Σημείωσε ότι η Βουλή έχει καθοριστικό ρόλο, ιδιαίτερα μέσω του ελέγχου προς την εκτελεστική εξουσία, διευκρινίζοντας ότι τα ζητήματα αυτά «δεν είναι προσωπικά, αλλά καθαρά πολιτικά».

Η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τον ενισχυμένο ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, συμβάλλει στη διασφάλιση πως «κανένας δεν βρίσκεται ούτε και πρέπει να είναι υπεράνω του Νόμου». Τόνισε επίσης ότι η δημοκρατία δεν είναι στατική και οι νόμοι πρέπει να αναθεωρούνται συνεχώς, ώστε να καλύπτονται κενά και αδυναμίες, με τη συμβολή των πολιτών να θεωρείται απαραίτητη.

Η Πρόεδρος της Βουλής, απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση για προβληματισμό και ανταλλαγή απόψεων, υπογραμμίζοντας ότι οι πιο δημιουργικές εισηγήσεις συχνά προέρχονται από τους νέους.

Η κα. Δημητρίου εξήρε τη συμβολή του Cyprus Forum, στο δημόσιο διάλογο, με τη διαρκή προσήλωσή του στην προαγωγή της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της κοινωνικής συμμετοχής που αποτελεί μια πολύτιμη πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και προτάσεων. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε εισηγήσεις που έγιναν για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας της Βουλής και τέθηκαν σε εφαρμογή.

