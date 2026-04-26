Ρόλο ρυθμιστή και πρωταγωνιστή με ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα ως 3ο σε εκλογική δύναμη κόμμα, διεκδικεί το ΕΛΑΜ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Ο πρόεδρος του κόμματος Χρίστος Χρίστου, αναλύει τις προτεραιότητες για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές και το πώς το ΕΛΑΜ θα πολιτευθεί την επόμενη πενταετία με περισσότερη διεκδικητικότητα εντός και εκτός κοινοβουλίου.

Διαμηνύει ξεκάθαρα πώς το ΕΛΑΜ δεν επιθυμεί εκλογή Πρόεδρου της Βουλής από την Αριστερά, αλλά την ίδια ώρα ξεκαθαρίζει πώς αποκλείει και στήριξη της Αννίτας Δημητρίου ή οποιουδήποτε άλλου βουλευτή που θα «αριστερίζει», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι το ΕΛΑΜ θα διεκδικήσει την Προεδρία της Βουλής με δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο. Καλεί μάλιστα σε στήριξη του δικού τους υποψηφίου, σημειώνοντας πώς αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι ο ίδιος υποψήφιος.

Ο Χρίστος Χρίστου, δηλώνει ακόμα ότι θεωρεί τις βουλευτικές εκλογές πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές και αυτό το οποίο σημειώνει είναι πώς ένα ενισχυμένο πολιτικά ΕΛΑΜ θα μπορεί να διεκδικήσει περισσότερα από τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σχολιάζει επίσης τις σχέσεις του κόμματος με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και απαντά στα όσα λέγονται περί υποστήριξης υποψηφίων του ΕΛΑΜ από το περιβάλλον του Προεδρικού. Επικρίνει έντονα τον τρόπο με το οποίο λειτουργεί πολλές φορές η Βουλή και σημειώνει πώς το κόμμα του έχει αδικηθεί πολλές φορές. Σε ο,τι αφορά τη νέα Βουλή, τονίζει πώς κάποιοι νεοφανείς κομματικοί σχηματισμοί θα πρέπει να δώσουν το πολιτικό τους στίγμα ξεκάθαρα και όχι να είναι «λίγο έτσι και λίγο αλλιώς». Το ΕΛΑΜ, τονίζει, έχει ξεκάθαρες θέσεις και πολιτικές με τις οποίες πολιτεύεται και προτεραιοποιεί τα ζητήματα τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επόμενη πενταετία.

– Ο χρόνος για τις βουλευτικές εκλογές, μετρά αντίστροφα. Πού τοποθετείτε τον πήχη για το ΕΛΑΜ;

– Έχουμε ήδη συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο με 56 υποψηφίους. Το ΕΛΑΜ προετοιμάζεται να απευθυνθεί στην κοινωνία με μια εκστρατεία, ενημέρωσης για τις θέσεις, απόψεις και πολιτικές του. Το ΕΛΑΜ πολιτεύεται εδώ και 10 χρόνια στο Κοινοβούλιο και στόχος είναι να αναδείξει μία ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό μεταφράζεται σε διεκδίκηση της 3ης θέσης, είτε ως ρυθμιστής είτε ως πρωταγωνιστής κάποιων εξελίξεων.

– Σε ποσοστό, πώς ερμηνεύετε την κατάσταση;

– Δεν πρόκειται να μπω στη λογική των ποσοστών και των αριθμών. Ωστόσο, να σημειώσω ότι σε κάθε εκλογική διαδικασία στην οποία έχουμε συμμετάσχει, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε σημαντικά τα ποσοστά μας, καθώς και τον απόλυτο αριθμό ψήφων.

– Δημοσκοπικά, βρίσκεστε σε διψήφιο ποσοστό. Ποιος είναι ο στόχος;

– Ο στόχος είναι να διατηρήσουμε τα διψήφια ποσοστά και να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν επιθυμώ να σχολιάσω περαιτέρω σε αριθμούς αυτήν τη στιγμή.

– Πώς αντιλαμβάνεστε τον ρόλο του ρυθμιστή για το ΕΛΑΜ; Πώς φαντάζεστε τον ΕΛΑΜ ως ρυθμιστή στη Βουλή ή γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό;

– Εξηγώ ότι στο Κοινοβούλιο, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν κριθεί και εφαρμοστεί νομοθεσίες, είτε προτάσεις νόμου είτε κυβερνητικά νομοσχέδια, με την ψήφο ενός και μόνο βουλευτή ή με την ψήφο λίγων βουλευτών. Όταν διεκδικούμε αυτόν τον ρόλο, εννοούμε ότι μία ισχυρή και αριθμητικά ενισχυμένη κοινοβουλευτική ομάδα του ΕΛΑΜ θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει αποτελέσματα. Θα επηρεάσει, λόγω της αυξημένης βαρύτητας της άποψης και γνώμης του ΕΛΑΜ εντός του Κοινοβουλίου.

– Η πρώτη πολιτική πράξη θα είναι η εκλογή του Προέδρου της Βουλής. Σας έχει απασχολήσει αυτό το ζήτημα;

– Πρέπει να πω ότι η συζήτηση για τον Πρόεδρο της Βουλής μας έχει απασχολήσει ελάχιστα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στις επερχόμενες εκλογές. Φυσικά, είναι κάτι που θα δούμε. Ωστόσο, να σημειώσω ότι πρόσφατα έγιναν αλλαγές στον τρόπο εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής και άλλες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, με τις οποίες το ΕΛΑΜ διαφώνησε. Διαφωνούμε διότι πολλές φορές, και όχι μόνο εμείς, έχει αναφερθεί ότι δεν πρέπει να γίνονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε μόλις 1,5 μήνα πριν από τις εκλογές.

Εμείς θεωρούμε ότι τα δύο μεγάλα κόμματα προσπάθησαν να ελέγξουν και την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι δύο επικρατέστεροι πάνε σε δεύτερο γύρο και ένας εκλέγεται. Όσον αφορά τις αποφάσεις του ΕΛΑΜ, επιφυλάσσομαι. Πολύ πιθανόν να έχουμε τον δικό μας υποψήφιο, χωρίς να αναφέρω αν θα είμαι εγώ ή κάποιος άλλος, είναι κάτι το οποίο θα δούμε. Από εκεί και πέρα, θα πάρουμε μία απόφαση βασισμένη στο ότι ο νέος Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του Κοινοβουλίου για όλους, καθώς η πενταετία που διανύουμε κλείνει πολύ σύντομα και το ΕΛΑΜ έχει αδικηθεί πολλές φορές στη Βουλή, σε θέματα Επιτροπών, κάτι που δεν το κάναμε θέμα, γιατί ο κόσμος και η κοινωνία επικεντρώνονται στα προβλήματά τους και όχι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κόμματα στην Βουλή. Παρόλα αυτά, το αναφέρω ως ένα στοιχείο που θα λάβουμε υπόψη στην εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής.

– Αυτό σημαίνει ότι αποκλείετε κάποιον υποψήφιο; Δηλαδή θα αποκλείσετε την κ. Αννίτα Δημητρίου αν ήταν υποψήφια στο δεύτερο γύρο με τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ;

– Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Όπως έχω δηλώσει πολλές φορές, τόσο εγώ όσο και άλλα στελέχη του ΕΛΑΜ, έχουμε αντιταχθεί στην εκλογή Προέδρου της Βουλής από την Αριστερά, όπως και στην εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την Αριστερά, γιατί θεωρούμε ότι η Αριστερά δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις στην Κύπρο στην παρούσα φάση. Όσον αφορά την κ. Αννίτα Δημητρίου, την οποία είχαμε ψηφίσει στην προηγούμενη περίοδο, την έχουμε αποκλείσει από τις επιλογές μας. Έχω πει δημόσια ότι δεν επιθυμούμε να εκλέξουμε κάποιον που θα αριστερίζει ή θα αφήνει περιθώρια για δράση του ΑΚΕΛ εντός του Κοινοβουλίου, κάτι που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα κόμματα. Η κ. Δημητρίου έχει παραβιάσει πολλές φορές τις γραμμές μας. Επομένως, όσοι επιθυμούν να στηρίξουν μία υποψηφιότητα που δεν έχει σχέση με την Αριστερά, έχουν την επιλογή να στηρίξουν το ΕΛΑΜ.

– Μιλούμε για το σενάριο, όπου ο καθένας στον πρώτο γύρο ψηφοφορίας για την εκλογή του Προέδρου της Βουλής θα κάνει τις επιλογές του, αλλά στο δεύτερο γύρο θα υπάρχει ένα άλλο δεδομένο…

– Θα κάνει τις επιλογές του, αλλά αυτό δεν αποκλείει την απόφαση για στήριξη από τον πρώτο γύρο συγκεκριμένου προσώπου.

– Αν τα δεδομένα πάρουν τον δρόμο τους, στο δεύτερο γύρο, οι υποψήφιοι των δύο μεγάλων κομμάτων…

– Εξηγώ ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Από εκεί και πέρα, η θέση του ΕΛΑΜ είναι συγκεκριμένη. Αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουν να κάνουν επιλογές πρέπει να λάβουν υπόψη τους και αυτά που σήμερα λέει το ΕΛΑΜ. Διαφορετικά, θα θεωρήσουμε ότι δεν μας έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και θα πρέπει να τους το εξηγήσουμε διαφορετικά.

– Θεωρείτε τις βουλευτικές εκλογές πρόκριμα για τις προεδρικές;

– Νομίζω ότι δεν είναι μόνο δική μου θέση αυτή.

– Ναι, αλλά τι σημαίνει για το ΕΛΑΜ;

– Οι βουλευτικές εκλογές για εμάς είναι μία επιβεβαίωση των πολιτικών μας και μία δυνατότητα αξιολόγησης της κατάστασης για το αν χρειάζεται να προχωρήσουμε σε βελτιωτικές κινήσεις ή όχι. Από την άλλη, είναι και ένα μήνυμα για τις προεδρικές εκλογές. Ένα ισχυρό ΕΛΑΜ μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση της επόμενης μέρας, που θα αφορά τις προεδρικές εκλογές. Βάζοντας όλα αυτά σε ένα πλαίσιο, αν έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τότε μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερα πράγματα από τον επόμενο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, ένα ισχυρό ΕΛΑΜ στις βουλευτικές εκλογές αποτελεί πρόκριμα για να πετύχουμε τις πολιτικές που το ΕΛΑΜ στηρίζει, πολιτικές που επιθυμούμε να εφαρμοστούν την επόμενη πενταετία. Από εκεί και πέρα, η συζήτηση για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές είναι μεγάλη.

– Οι σχέσεις του ΕΛΑΜ με την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, πώς είναι;

– Οι σχέσεις του ΕΛΑΜ με την Κυβέρνηση είναι οι σχέσεις που διατηρούμε πάντοτε, άσχετα με το ποιος είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπάρχει προσπάθεια συνεννόησης σε ζητήματα στα οποία εμείς έχουμε τη δική μας προσέγγιση. Αυτό σημαίνει επαφές με υπηρεσιακούς παράγοντες, με υπουργούς και φυσικά συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο. Όποτε μας ζητηθεί άποψη από τον Πρόεδρο, είτε για το Κυπριακό είτε για επιμέρους ζητήματα, είμαστε έτοιμοι να την καταθέσουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

– Σας χαρακτηρίζουν πολλοί ως ένα σκιώδες κυβερνών κόμμα. Λέγεται επίσης ότι άτομα από το περιβάλλον του Πρόεδρου στηρίζουν υποψήφιους του ΕΛΑΜ…

– Αυτά τα έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Εμείς επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι το ΕΛΑΜ δεν ανήκει στα κόμματα της συγκυβέρνησης. Είναι γνωστό ποια κόμματα ανήκουν στη συγκυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουμε να δούμε στο Κοινοβούλιο ποιοι έχουν περάσει τα κυβερνητικά νομοσχέδια, σας καλώ να κοιτάξετε τι έχει πράξει το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ μέχρι σήμερα και πόσα κυβερνητικά νομοσχέδια έχουν στηρίξει, σε αντίθεση με το πόσα κυβερνητικά νομοσχέδια έχει στηρίξει το ΕΛΑΜ.

Έχουμε διαφωνήσει σε πολλές περιπτώσεις με την κυβέρνηση σε επιμέρους ζητήματα, από τον αφθώδη πυρετό και τη διαχείριση του μέχρι τον Κυπριακό. Οπότε, μπορεί να λέγονται διάφορα, αλλά το τι ισχύει στην πραγματικότητα είναι κάτι τελείως διαφορετικό.

Από την άλλη, έχουμε επικροτήσει την κυβέρνηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιδιαίτερα στις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το κράτος του Ισραήλ, καθώς και στις συμμαχίες που δημιουργούνται. Στο μεταναστευτικό, έχουμε χαιρετίσει τα βήματα που έγιναν, αλλά από την άλλη τονίζουμε ότι το μεταναστευτικό παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να ασχοληθεί η πολιτεία στο σύνολό της διότι, υπάρχουν ακόμα μεγάλοι κίνδυνοι που αφορούν το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επομένως, συνοψίζοντας, το ΕΛΑΜ έχει τις δικές του πολιτικές, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις δεν ταυτίζονται με την κυβερνητική πολιτική. Όσον αφορά τα όσα λέγονται για πρόσωπα του Προεδρικού που στηρίζουν υποψηφίους, θεωρώ ότι ο καθένας έχει την κρίση να αποφασίσει ποιους θέλει να υποστηρίξει ως βουλευτές ή σε άλλες θέσεις. Θυμίζω ότι τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και αρκετά μέλη του Υπουργικού

Συμβουλίου προέρχονται από τις τάξεις του Δημοκρατικού Συναγερμού.

– Στη νέα Βουλή θα διεκδικήσετε προεδρίες κοινοβουλευτικών επιτροπών ανάλογα με την κοινοβουλευτική σας δύναμη…

– Βεβαίως. Έχουμε στόχο να διεκδικήσουμε προεδρείες επιτροπών και μελετούμε ποιες επιτροπές θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε την προεδρία τους. Θεωρούμε ότι και αυτή την πενταετία δικαιούμασταν προεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής.

– Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες του ΕΛΑΜ την νέα πενταετία;

– Οι προτεραιότητες του ΕΛΑΜ είναι διαχρονικές και αφορούν κυρίως το εθνικό ζήτημα, το μεταναστευτικό, το δημογραφικό και φυσικά την οικονομία. Βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων προκλήσεων για την Κυπριακή Δημοκρατία, με μια νέα αβεβαιότητα για το μέλλον. Η κυπριακή οικονομία πρέπει να επιβιώσει και να βελτιωθεί, έτσι ώστε οι πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια.

– Αυτά απαιτούν συγκεκριμένες προτάσεις.

– Απαιτούν συγκεκριμένες πολιτικές και κυρίως απαιτούν, πρώτα απ’ όλα, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ακολουθήσουμε πολιτικές που βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να μας οδηγήσουν σε δρόμους που στόχο δεν έχουν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής ή την οικονομία του τόπου, αλλά να οδηγήσουν σε φτωχοποίηση της κοινωνίας και του τόπου, με σκοπό να ελέγξουν καλύτερα τις μάζες. Δηλαδή, να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη φτωχοποιώντας τον κόσμο. Και εδώ αναφερόμαστε κυρίως στις επιλογές του ΑΚΕΛ. Άρα, λοιπόν, χρειάζεται ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας της κυπριακής οικονομίας και εργασίας, ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών. Από εκεί και πέρα, το ΕΛΑΜ θεωρεί και θα ασχοληθεί με ζητήματα ασφάλειας, τόσο σε θέματα δημόσιας τάξης όσο και σε ζητήματα που αφορούν την αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε αυτόν τον τομέα, να προσθέσω ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Είναι κάτι στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Έχουμε ήδη εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα στην Κύπρο. Απασχολούν προσωπικό και ανθρώπους που αποτελούν ζωντανό κεφάλαιο, ιδιαίτερα σημαντικό για την Κυπριακή Δημοκρατία λόγω των γνώσεων τους, των τεχνικών τους ικανοτήτων και της κατάρτισης που διαθέτουν. Φυσικά, αυτός ο κλάδος μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και, παράλληλα, να αναπτύξουμε επιχειρησιακά συστήματα τα οποία δεν γνωρίζει ο αντίπαλος. Και δεν εννοούμε την παραγωγή μαχητικών αεροσκαφών ή αρμάτων μάχης, αλλά μια βιομηχανία λογισμικών, drones και γενικά μη επανδρωμένων συστημάτων. Να έχουν επίσης τη δυνατότητα οι κυπριακές εταιρείες να συμμετέχουν ως υποκατασκευαστές σε μεγαλύτερα προγράμματα της Εθνικής Φρουράς.

«Οι πολιτικές μας είναι ξεκάθαρες»

– Το μετεκλογικό σκηνικό και η νέα σύνθεση της Βουλής, είναι κάτι που σας απασχολεί; Πολλοί εκφράζουν ανησυχία για μία δυσλειτουργική Βουλή, που δεν θα μπορεί να περνά νομοσχέδια. Ποια είναι η άποψή σας;

– Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί. Φυσικά, όλοι θα κριθούμε στις επερχόμενες εκλογές και ο τελευταίος λόγος ανήκει στους πολίτες μέσω της λαϊκής ετυμηγορίας. Εννοώ ότι έχουμε την υποχρέωση ως βουλευτές να εργαστούμε με όποιους άλλους ανθρώπους ή κόμματα επιλέξουν οι πολίτες να βρίσκονται στο ίδιο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία του Κοινοβουλίου.

Από την άλλη, σημειώνουμε ως ανησυχία ότι πολλές φορές έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι στο Κοινοβούλιο με τη λογική, θα έλεγα. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν το θέμα των εκποιήσεων. Είχαμε προειδοποιήσει την ίδια μέρα ότι ψηφίστηκαν δύο προτάσεις που συγκρούονται μεταξύ τους και αυτό θα καταλήξει είτε σε αναπομπή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε σε άμεση παραπομπή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Δικαιωθήκαμε. Το αναφέρω ως παράδειγμα, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Επομένως, κατά την άποψή μας, οι άνθρωποι που εκλέγονται για αυτές τις θέσεις πρέπει να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα και την ευθύνη που αναλαμβάνουν απέναντι στους πολίτες που τους έχουν ψηφίσει, αλλά και γενικότερα απέναντι στην κοινωνία. Παράλληλα, πρέπει να έχουν ξεκάθαρες πολιτικές κατευθύνσεις. Ορισμένοι σχηματισμοί δεν μας έχουν δώσει ακόμα το ακριβές στίγμα του τι επιδιώκουν. Επιδιώκουν την αλλαγή, λένε. Και εμείς επιδιώκουμε την αλλαγή. Όμως, εμείς αγωνιζόμαστε για να φέρουμε την αλλαγή με ουσία. Οι πολιτικές μας είναι ξεκάθαρες και δεν είναι «λίγο έτσι και λίγο αλλιώς». Είναι πολύ σαφείς.

Νομίζω ότι θα έπρεπε να αποτελεί απαίτηση της κοινωνίας, καθώς πολλές φορές έχουμε απογοητευτεί από πολιτικά πρόσωπα και κόμματα, τα οποία λένε άλλα στην προεκλογική τους εκστρατεία και πράττουν άλλα όταν αναλαμβάνουν το ρόλο του βουλευτή, του υπουργού ή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα ήταν, λοιπόν, μια απαίτηση να ξεκαθαρίσουν από τώρα τι εκπροσωπούν και πάνω σε ποιες πολιτικές κατευθύνσεις θα εργαστούν.

– Αναφέρεστε σε κάποια κόμματα συγκεκριμένα;

– Αναφέρομαι κυρίως στα νεοεμφανιζόμενα κόμματα.

– Εννοείτε το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία;

– Το ΑΛΜΑ, την Άμεση Δημοκρατία και διάφορα άλλα κόμματα που βλέπουμε, με το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία να συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες για να μπουν στο Κοινοβούλιο. Αν θέλουμε να δούμε αποτελέσματα, πρέπει το Κοινοβούλιο να λειτουργεί. Εμείς πολλές φορές θεωρούμε ότι η Βουλή λειτουργεί αργά και ότι οι διαδικασίες κινούνται αργά. Δεν είναι, λοιπόν, το στοίχημα αν θα εμφανιστούν κάποιοι που θα βοηθήσουν να λειτουργούμε λιγότερο ή να μην λειτουργούμε καθόλου. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει την Βουλή σε απραξία και τα αποτελέσματα θα φανούν στους πολίτες.

– Ποια είναι η άποψή σας για την περιβόητη υπόθεση «Σάντη»;

– Η Κύπρος, θα έλεγα ως γενική τοποθέτηση, έχει πληγωθεί πολλές φορές από σκάνδαλα, και δυστυχώς φαίνεται ότι δεν τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ και ζητούμε τη διερεύνηση των πάντων. Αν τα γεγονότα ευσταθούν, θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Αν δεν ευσταθούν, θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειες σε αυτούς που καταγγέλλουν χωρίς τεκμηρίωση, διασύροντας ανθρώπους και οικογένειες χωρίς αποδείξεις. Σε κάθε περίπτωση, το ΕΛΑΜ ζητά τη κάθαρση μέσω σωστής και πλήρους διερεύνησης.