Η τελευταία δημοσκόπηση του «Φ» έδειξε μια μάχη σε εξέλιξη μεταξύ ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ ενόψει της κάλπης της 24ης Μαΐου. Αυτή η αποτύπωση ενδεχομένως αλλάζει και τις προτεραιότητες της στρατηγικής των δύο πλευρών, με τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ανοίγει πρώτος, χθες, μέτωπο με το ΕΛΑΜ, με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ουγγαρία και την ήττα του κόμματος του Όρμπαν έπειτα από δεκαέξι χρόνια.

Ο ηγέτης του Άλματος επιχειρεί να ταυτίσει το σκηνικό με τα δεδομένα στην εκλογική μάχη των βουλευτικών εκλογών και τη μάχη για την 3η θέση. Μια αναφορά η οποία, όπως αναμενόταν, προκάλεσε την έντονη αντίδραση στελεχών και υποστηρικτών του ΕΛΑΜ, με τον βουλευτή Σωτήρη Ιωάννου να απαντά σε υψηλούς τόνους στον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Απάντηση ήρθε και από την ηγεσία του ΕΛΑΜ.

«Η ήττα του Όρμπαν στην Ουγγαρία δεν είναι απλώς ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι μήνυμα ελπίδας από έναν λαό που έζησε και κατάλαβε τι σημαίνει ακροδεξιά διακυβέρνηση», έγραψε στην ανάρτησή του ο επικεφαλής του Άλματος, προσθέτοντας ότι οι πολίτες στην Ουγγαρία έστειλαν το δικό τους μήνυμα για σημαντική υποχώρηση των ακροδεξιών δυνάμεων στην Ευρώπη.

«Στην Κύπρο; Θα ενώσουν οι πολίτες τη φωνή τους με αυτό το κύμα, εμποδίζοντας την άνοδο του ακροδεξιού ΕΛΑΜ στις εκλογές του Μάη; Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο: τον Μάη κρίνεται ποιο θα είναι το τρίτο κόμμα. Ποιος θα είναι ο ρυθμιστής. Το Άλμα ή το ΕΛΑΜ.

Από τη μια, ένα κόμμα πραγματικά εξωσυστημικό, καθαρό, μετριοπαθές, του εκσυγχρονιστικού κέντρου. Με σχέδιο, τόλμη και στόχο να αλλάξει την Κύπρο.

Από την άλλη, ένα κόμμα, παρακλάδι της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, που εμφανίζεται ως αντισυστημικό, αλλά στην πράξη λειτουργεί ως δεκανίκι της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, που σιωπά σε σκάνδαλα που την αφορούν – όπως το videogate – και συναγελάζεται με τον υπόκοσμο.

Η δύναμη σε κάθε δημοκρατία ανήκει στους πολίτες.

Τον Μάη, η επιλογή είναι δική μας», ανέφερε.

ΕΛΑΜ: Η αριστερόστροφη προσέγγιση του 8-0

Ιδιαίτερα έντονη και καυστική ήταν η απάντηση του ΕΛΑΜ προς τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στον οποίο υπενθύμισε πως καταδικάστηκε και κρίθηκε ανίκανος να ασκεί τα καθήκοντά του με ομόφωνη απόφαση του Δικαστηρίου.

«Ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης, γνωστός και ως 8-0, αυτός που καταδικάστηκε με τεκμήρια και αποδείξεις και κρίθηκε ανίκανος να ασκεί τα καθήκοντά του, επιλέγει, όπως υπαγορεύει η φύση του, την αριστερόστροφη προσέγγιση για να επιτεθεί στο ΕΛΑΜ, την προπαγάνδα», ανέφερε το ΕΛΑΜ σε ανακοίνωσή του.

«Επιδίδεται, όπως συχνά πράττει και αποδεικνύει με τα λεγόμενά του, σε πολιτικές αναλύσεις του κουτουρού.

Επιλέγει αρχικά να αποκρύψει τις καταβολές και το τι πρεσβεύει ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας», συνέχισε το ΕΛΑΜ και πρόσθεσε ότι ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός, Peter Magyar, είναι πρώην μέλος του Fidesz.

«Διαχώρισε τη θέση του μετά από σκάνδαλο που προέκυψε. Μέσα από τις πολιτικές που προωθεί, δίνει έμφαση στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ενώ είναι ευρέως γνωστό ότι ιδεολογικά ανήκει στη συντηρητική δεξιά, θεωρώντας μάλιστα τον κ. Όρμπαν πιο χαλαρό στις προσεγγίσεις του.

Συνεχίζοντας τον οίστρο της προπαγάνδας, επιλέγει να αποκαλεί το κόμμα του αντισυστημικό, ενώ ξεχνά το ιστορικό του ιδίου και πολλών από τους υποψηφίους του και παθαίνει επιλεκτική αμνησία σε γεγονότα που ο ίδιος παραδέχτηκε, όπως είναι το ότι οφείλει τον διορισμό του στο σύστημα το οποίο υπηρετούσε.

Εκείνος που επιβραβεύτηκε επανειλημμένως από το διεφθαρμένο σύστημα δεν μπορεί να σταθεί απέναντί του, απλούστατα διότι αποτελεί δημιούργημά του. Η αλαζονεία και ο εγωισμός ξεχειλίζουν σε κάθε τοποθέτησή του.

Το πραγματικό ερώτημα, κ. Μιχαηλίδη, είναι αν ο λαός θα επιλέξει τις αριστερόστροφες προσεγγίσεις που εκπροσωπείτε εσείς και οι όμοιοί σας ή αν θα επιλέξει να ενισχύσει το ΕΛΑΜ, τη μόνη φωνή που εκπροσωπεί την καθαρή, πατριωτική, εθνικόφρονα, συντηρητική, λαϊκή δεξιά.

Υ.Γ. Αντί να επιχειρεί να παραπλανήσει, ας ρίξει μια ματιά στα αποτελέσματα ο κ. Μιχαηλίδης. Θα διαπιστώσει εύκολα ότι οι Ούγγροι, με συντριπτική πλειοψηφία 97%, επέλεξαν να στηρίξουν τη συντηρητική δεξιά ιδεολογία, από την οποία ο ίδιος, ως αριστερό δεκανίκι, έχει χαώδη ιδεολογική απόσταση», καταλήγει το ΕΛΑΜ.

Σε ιδιαίτερα έντονο ύφος απάντησε και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, χαρακτηρίζοντάς τον ως «σάρκα από τη σάρκα του συστήματος».

Βανδαλισμοί στο επιτελείο Πελεκάνου

Ζημιές στο επιτελείο του κατήγγειλε με ανάρτησή του ο υποψήφιος βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, αναρτώντας φωτογραφίες με συνθήματα γραμμένα με μαύρη μπογιά στους τοίχους του επιτελείου και στις φωτογραφίες του.