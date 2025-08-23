Η Αστυνομία καταζητεί τον KUMAR KRISHAM, 25 ετών από την Ινδία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης, που αφορά τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, τραυματισμού, συνομωσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, κοινής επίθεσης και μαχαιροφορίας, που διαπράχθηκαν στις 22/08/2025 στη Λάρνακα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας, στον αριθμό τηλεφώνου 24804060 ή τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.