Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ο 27χρονος από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας και του εμπρησμού 4 αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεως στον παραλιακό δρόμο της Πύλας στις 14 Αυγούστου. Σημειώνεται πως στην αίθουσα του δικαστηρίου λήφθηκαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας από μέλη της ΜΜΑΔ, ενώ επετράπη η είσοδος μόνο σε δημοσιογράφους.

Ο ύποπτος είναι αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα για συνομωσία για φόνο, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή. Μετά τη σύλληψη 18χρονου από τη Ρουμανία, ο οποίος φέρεται να έκλεψε από το Κολόσσι το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το ΤΑΕ Λάρνακας, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση σε χωριό Αναβαργός της Πάφου, φόρεσε χθες χειροπέδες στον 27χρονο, που φέρεται να έχει εμπλοκή ως ενδιάμεσος στην υπόθεση. Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο ο ύποπτος φέρεται να αγόρασε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες από τον 18χρονο που τελεί υπό κράτηση και έπειτα να το παρέδωσε σε άλλα πρόσωπα λίγες ώρες πριν την εγκληματική ενέργεια. Ο 27χρονος Σύρος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του. Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζονται σε τρεις επαρχίες και τις επόμενες ώρες αναμένεται τουλάχιστον ακόμη μία σύλληψη για τη σοβαρή υπόθεση.

Το κουβάρι της σοβαρής υπόθεσης, που έχει τη σφραγίδα του οργανωμένου εγκλήματος, άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από την τυχαία σύλληψη του 18χρονου Ρουμάνου στις 21 Αυγούστου, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί άλλο κλοπιμαίο όχημα στην Πάφο. Σημειώνεται πως ο ύποπτος καταζητείτο για την υπόθεση της Πύλας από τις 18 Αυγούστου, ωστόσο ήταν άφαντος. Όπως είχε αναφερθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο 18χρονος φέρεται να έκλεψε, μία ημέρα πριν την απόπειρα φόνου (13 Αυγούστου), άλλο αυτοκίνητο από το Κολόσσι. Δύο ώρες αργότερα θεάθηκε από αστυνομικό στην Πάφου να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα.

Στις 3:30 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου το εν λόγω όχημα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση των δραστών της απόπειρας φόνου και του εμπρησμού. Σε αυτό, όπως κατέδειξαν οι εξετάσεις της Αστυνομίας, επέβαιναν τρία άτομα. Ο συνοδηγός κατέβηκε κρατώντας πιστόλι με το οποίο πυροβόλησε προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, με τη σφαίρα να περνά από δίπλα του και να καρφώνεται σε κολώνα. Πρόσωπο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος, εξάλλου, περιέλουσε με βενζίνη και έθεσε φωτιά σε τέσσερα οχήματα της εταιρείας. Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον ο 18χρονος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενδεχόμενο που απέρριψε ενώπιον του δικαστηρίου ο συνήγορός του, υποστηρίζοντας πως ο πελάτης δεν έχει καμία σχέση με όσα συνέβησαν στην Πύλα, αφού ήταν εκτός Κύπρου. Σημειώνεται πως ο 18χρονος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση.

Υπενθυμίζεται πως από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η εγκληματική ενέργεια φαίνεται πως συνδέεται και με τον εμπρησμό του οχήματος που οδηγούσε 42χρονος στην Αραδίππου, που διαπράχθηκε στις 15 Αυγούστου.