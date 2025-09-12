Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα χθες, όταν 41χρονος, Βούλγαρος μόνιμος κάτοικος του νησιού, ενώ οδηγούσε βαν όχημα με όπισθεν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε 23χρονο πεζό, ο οποίος τη δεδομένη στιγμή, βρισκόταν σε χώρο ξενοδοχείου στο Παραλίμνι.

Ο τραυματίας, τουριστικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο, μεταφέρθηκε αρχικά σε ιδιωτική κλινική στο Παραλίμνι και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διασωληνώθηκε. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 23χρονος υπέστη θλάση ήπατος και πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται ως κρίσιμη.

Η Τροχαία Αμμοχώστου διερευνά τα αίτια της σύγκρουσης.