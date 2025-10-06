Τροχαία σύγκρουση πέντε αυτοκινήτων στη Λάρνακα, στη λεωφόρο Ελευθερίας, (δρόμος μεταξύ Ριζοελιάς και Λάρνακας), σημειώθηκε γύρω στις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας.

Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή βοήθειας, εξετάσεις και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Τρία πρόσωπα (οι τρεις από τους πέντε οδηγούς) θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο για να τύχουν ιατρικών εξετάσεων, ώστε να διαφανεί εάν έχουν υποστεί οποιοδήποτε τραυματισμό.

Στα πέντε οχήματα δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες πέραν των οδηγών.

Η Τροχαία Λάρνακας διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.