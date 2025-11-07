Θρηνεί η κοινότητα των μοτοσικλετιστών στην Λεμεσό για τον αδόκητο χαμό του 51χρονου Γιώργου Γεωργίου μετά από θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε χθες βράδυ της στον παλαιό δρόμο Λεμεσού – Λευκωσίας, πλησίον της αερογέφυρας της Μονής.

Η σελίδα Lemesos Harley-Riders, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βαθιά θλίψη ενημερώνει για την απώλεια του αγαπητού και εκλεκτού – όπως τον χαρακτηρίζει- μέλους της, Γιώργου Γεωργίου, ο οποίος τραγικά έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

«Η είδηση του θανάτου του μας έχει συγκλονίσει όλους, και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια βρίσκονται κοντά στην οικογένεια και στους οικείους του», προσθέτει.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εξόδιο ακολουθία θα σας γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αναφέρει καταληκτικά.