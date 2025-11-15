Η Αστυνομία προχώρησε χθες στη σύλληψη άντρα ηλικίας 45 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κλοπής χρηματικού ποσού ύψους 103 χιλιάδων ευρώ, και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αδικήματα που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουνίου, 2024 και Νοεμβρίου, 2025, στη Λεμεσό.

Την υπόθεση κατήγγειλε στο ΤΑΕ Λεμεσού, στις 06 Νοεμβρίου, άντρας ηλικίας 50 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία, μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου, 2024, ο 50χρονος και ο 45χρονος συμφώνησαν όπως συνεργαστούν για την αγορά διαμερισμάτων και στο πλαίσιο της συμφωνίας τους, ο 50χρονος έδωσε στον 45χρονο το χρηματικό ποσό των 103,000 ευρώ.

Αφού ο 45χρονος παρέλειψε να προχωρήσει στις διεργασίες που είχαν συμφωνήσει, ο 50χρονος ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων του. Σύμφωνα πάντα με την υπό διερεύνηση καταγγελία του 50χρονου, ο 45χρονος προέβαλε διάφορες δικαιολογίες, ώστε να καθυστερήσει την επιστροφή των χρημάτων, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διέκοψε την επικοινωνία με τον 50χρονο, έχοντας επιστρέψει στον 50χρονο μόνο το ποσό των 4,860 ευρώ.

Εναντίον του 45χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη λίγο πριν τις 2.30 το απόγευμα χθες Παρασκευή, από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις Εξετάσεις.