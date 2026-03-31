Στα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης επικεντρώνονται οι έρευνες της Αστυνομίας σχετικά με τη νέα εγκληματική ενέργεια σε βάρος του 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό. Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση κατά του συγκεκριμένου Ρώσου στόχου μέσα σε λίγους μήνες.

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο δημοσίευμα, παρά το γεγονός ότι ο 40χρονος έχει ζητήσει αστυνομική προστασία, η οποία παρέχεται στον ίδιο, στην οικογένειά του και στην περιουσία του, αυτό δεν φαίνεται να αποτρέπει τους δράστες. Φαίνεται ότι οι ηθικοί αυτουργοί πίσω από τις επιθέσεις επιδιώκουν με κάθε τρόπο να ασκήσουν πίεση στον επιχειρηματία για ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του.

Σε σχέση με την σημερινή υπόθεση, από την μελέτη των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, καταγράφεται πρόσωπο με μαύρα ρούχα και καλυμμένο το κεφάλι, που επιβαίνει σε μοτοσικλέτα και πυροβολεί κατά του υποστατικού, εξαφανιζόμενο στη συνέχεια. Από τις εξετάσεις της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, διαπιστώθηκε ότι ρίφθηκαν περίπου 16 πυροβολισμοί στο υποστατικό του Ρώσου επιχειρηματία. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε τον εμπρησμό πολυτελών οχημάτων του στη Μουτταγιάκα, που διαπράχθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2025. Ο δράστης κινήθηκε πεζός εντός του περιφραγμένου χώρου στάθμευσης και περιέλουσε τα πολυτελή οχήματα με εύφλεκτη ύλη. Η δεύτερη εγκληματική ενέργεια καταγράφηκε σε κάβα που διατηρεί στον παραλιακό δρόμο της Γερμασόγειας, στις 18 Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ο δράστης προσέγγισε το υποστατικό και έθεσε φωτιά στην είσοδο του καταστήματος. Η τρίτη εγκληματική ενέργεια αφορούσε την τοποθέτηση εκρηκτικού αντικειμένου έξω από ταχυφαγείο που διατηρεί στην περιοχή του παλιού λιμανιού. Οι δράστες χτύπησαν λίγο πριν από τις 05:00 τα ξημερώματα της Τρίτης (24/3), τοποθετώντας στην είσοδο του υποστατικού αυτοσχέδιο εκρηκτικό χαμηλής ισχύος, το οποίο εξερράγη, προκαλώντας ζημιές.

Για την συγκεκριμένη υπόθεση παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου, που θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου, δύο πρόσωπα, ηλικίας 19 και 21 χρόνων, οι οποίοι είχαν συλληφθεί σε σχέση με την έκρηξη βόμβας σε ταχυφαγείο. Σήμερα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού παρέπεμψε τους δύο νεαρούς σε δίκη, ενώ διέταξε να παραμείνουν υπόδικοι μέχρι την έναρξη της διαδικασίας.