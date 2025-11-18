Μια συνομιλία σε συγκεκριμένη εφαρμογή αποκάλυψε το φρικτό μυστικό ενός άνδρα, ο οποίος συνελήφθη από την κυπριακή Αστυνομία ως ύποπτος για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και κατοχής πορνογραφικού υλικού. Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την κράτησή του για επτά ημέρες.

Η υπόθεση που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το philenews θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο αστυνομικής ταινίας με σκοτεινές αποκαλύψεις. Όλα ξεκίνησαν στα μέσα του καλοκαιριού, όταν ντετέκτιβ των ΗΠΑ συμμετείχε υπό κάλυψη σε έρευνα για εγκλήματα κατά παιδιών.

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής εφαρμογής, η αστυνομικός, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο, κατάφερε να πείσει τον ύποπτο ότι επικοινωνούσε με μια μητέρα δύο ανηλίκων. Τότε, εκείνος άρχισε να αποκαλύπτει τις αποτρόπαιες πράξεις στις οποίες φέρεται να προέβαινε με την ανήλικη κόρη του.

Από τις αποκαλύψεις που έγιναν, ξεκίνησε η διερεύνηση της υπόθεσης, με τις Αρχές να προχωρούν σε ενέργειες για τον εντοπισμό του λογαριασμού του υπόπτου και την ανάλυση των στοιχείων του. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία πέρα από τις πληροφορίες που έλαβε από τις ΗΠΑ, πήρε σήμα και από την Europol καθώς εντοπίστηκαν συνομιλίες και με άλλα πρόσωπα πέρα από την υπό κάλυψη αστυνομικό.

Από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικών ταχυδρομίων και συσκευών, εντοπίστηκε ως ο κάτοχός τους, 45χρονος αλλοδαπός. Περαιτέρω έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό του χώρου διαμονής του και την περασμένη Κυριακή, τα μέλη του Κλάδου Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν κινητά τηλέφωνα και φορητοί υπολογιστές, τα οποία θα τύχουν δικανικών εξετάσεων. Ο 45χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου, το οποίο, σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, διέταξε την κράτησή του για επτά ημέρες.