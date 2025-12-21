Η Αστυνομία Κύπρου ενισχύει τη δράση της καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών οι τροχονομικοί έλεγχοι θα είναι αυξημένοι, τόσο στις κύριες οδικές αρτηρίες, όσο και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο.

Λόγω της αναμενόμενης αύξησης της τροχαίας κίνησης κατά την περίοδο των εορτών, η παρουσία της Αστυνομίας στις κύριες οδικές αρτηρίες των πόλεων και στους υπεραστικούς δρόμους/αυτοκινητόδρομους θα είναι αυξημένη. Οι εντατικοί έλεγχοι της Αστυνομίας εντατικοποιούνται από αύριο 22 Δεκεμβρίου σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου, 2025.

Η Αστυνομία ενημερώνει επίσης ότι θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις παραβάσεις που αποδεδειγμένα αποτελούν τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ή ναρκωτικών ουσιών, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας/προστατευτικού κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και η αλόγιστη, επικίνδυνη ή αμελής οδήγηση.