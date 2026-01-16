Πολύ καλά δικτυωμένος με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ρωσίας ήταν ο Αντόν Πανόφ. Ο υπάλληλος της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία, λίγο πριν αναλάβει τα καθήκοντά του στην Κύπρο είχε μιλήσει με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας του, Σεργκέι Λαβρόφ.

Αυτό προκύπτει από τα τηλεφωνικά αρχεία του θανόντα που εξασφάλισε και αποκάλυψε χθες αργά το απόγευμα η ρωσική ιστοσελίδα The Insider (theins.ru). Όσο για το χρονικό σημείο που ήρθε στην Κύπρο ο 47χρονος Πανόφ, αυτό δεν ξεκαθαρίζεται από το δημοσίευμα της εν λόγω ιστοσελίδας.

Ωστόσο, αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες φέρουν τον θανόντα να πήρε μετάθεση για την πρεσβεία της Ρωσίας στην Κύπρο το περασμένο φθινόπωρο. Το Insider, το οποίο ειδικεύεται σε έρευνες και αναλύσεις, αναφέρει ότι πέραν από τον Λαβρόφ, ο 47χρονος διατηρούσε επαφές με την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, την SVR, πολιτικούς του κόμματος LDPR που ιδρύθηκε από τον γνωστό Βλαντιμίρ Ζιρινόφσκι και άλλους φιλορωσικούς παράγοντες.

Εκτός από το τηλεφώνημά του προς τον Λαβρόφ ο Αντόν Πανόφ πριν ετοιμάσει βαλίτσες για το νησί μας είχε τηλεφωνήσει σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και στον πληροφοριοδότη «Sasha Sniper», δηλαδή τον Αλεξάντερ Μπορίσοφ. Επίσης, διατηρούσε επαφές με τον καταζητούμενο από το ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών Σεργκέι Τσεκόφ.

Πιο συγκεκριμένα, τα τηλεφωνικά αρχεία που περιήλθαν στην κατοχή του The Insider, δείχνουν ότι ο Πανόφ πριν από την αποστολή του στην Κύπρο επικοινώνησε με τα ακόλουθα πρόσωπα:

>> Τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ

>> Τον σύμβουλό του τελευταίου Μπαχτιέρ Χακίμοφ

>> Τα υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής διπλωματίας που θήτευσαν στο παρελθόν ως αναπληρωτές υπουργοί Εξωτερικών, τον Μικαΐλ Μπογκντάνοφ και την Γκαλίνα Σούλγκα.

>> Τον επικεφαλής του Τμήματος Συναλλαγματικών-Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων (VFD) Αντρέι Λίσικοφ (στο VFD, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, συνήθως αποσπώνται αξιωματικοί της SVR και της GRU που ασκούν κατασκοπεία υπό διπλωματική κάλυψη).

>> Τον νυν πρέσβη της ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουγγαρία, Εβγκένι Στανοσλάβοφ.

>> Τον διπλωμάτη, Βασνέτσοφ, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης στη Μολδαβία.

>> Τον Αντρέι Λάντσικοφ που φέρεται να ήταν σύμβουλος στην πρεσβεία της Ρωσίας στο Ουζμπεκιστάν.

>> Τον πρώην Ρώσο γερουσιαστή Σεργκέι Τσέκοφ από την Κριμαία.

>> Τον «Sasha Sniper» που μάλλον είναι το προσωνύμιο του Αλεξάντερ Μπορίσοφ, του κόμματος «Ενωμένη Ρωσία».

Στο δημοσίευμα της ιστοσελίδας The Insider

Ο Πανόφ είχε υπηρετήσει στις υπηρεσίες πληροφοριών FSB και SVR και στη συνέχεια είχε μετατεθεί στο ΥΠΕΞ. Ο Πανόφ σπούδασε στο τμήμα «Infocommunication Technologies and Special Communications Systems» στο παράρτημα της Ακαδημίας FSO στην πόλη Βορονέζ (σύνορα με Ουκρανία). Μετά την αποφοίτησή του, υπηρέτησε ως κρυπτογράφος στο NTC «Atlas» της FSB, και στη συνέχεια μετατέθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Η ιστοσελίδα The Insider επικαλείται πηγή στο ρωσικό Υπουργείο, κι αναφέρει ότι ο Πανόφ προσλήφθηκε στο ΥΠΕΞ μετά από ενέργειες του Ιλία Σοσνόφσκι, βοηθό του επικεφαλής του κόμματος LDPR, Λεονίντ Σλούτσκι — γνωστός για τους δεσμούς του με τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Την περίοδο εκείνη ο Πανόφ βρισκόταν σε επαφή με τον αντισυνταγματάρχη της SVR, Ντμίτρι Πετρίσεφ, ο οποίος προηγουμένως υπηρετούσε στη μονάδα 54939, στο λεγόμενο «Σπίτι των Ρεζιντέντων» της SVR στη Γκοντσάρναγια Ουλίτσα, η οποία ασχολούνταν με κοινωνικά δίκτυα και διαδικτυακή πληροφοριοσυλλογή.