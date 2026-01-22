Διάταγμα κράτησης οκτώ ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον του 24χρονου Σύρου που συνελήφθη με μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην κατοχή του.

Τόσο το είδος των ναρκωτικών, όσο και τα χρήματα και άλλα ανευρεθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοικία του, δείχνουν σύμφωνα με τις αρχές ότι ο αλλοδαπός είναι μέλος κυκλώματος που εμπορεύεται και διοχετεύει στην αγορά ναρκωτικά, για αυτό και η υπόθεση θεωρείται πολύ σημαντική.

Το ξήλωμα του κυκλώματος άρχισε χθες βράδυ, όταν μετά από αξιολόγηση στοιχείων, μέλη της Αστυνομίας ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 24χρονος και το οποίο στάθμευε σε χώρο στάθμευσης στην Πάφο. Κατά τη διάρκεια του έλεγχου που ακολούθησε, εντοπίστηκε στην κατοχή του 24χρονου κάνναβη βάρους 2 γραμμαρίων περίπου, κοκαΐνη βάρους επίσης 2 γραμμαρίων περίπου και ένα γραμμάριο μεθαμφεταμίνης.

Ο 24χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και στη συνέχεια από έρευνα που διενεργήθηκε από την ΥΚΑΝ στο διαμέρισμα όπου διαμένει στην Πάφο, εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία, επιμελώς κρυμμένα, 804 ναρκωτικά δισκία γνωστά ως captagon, 874 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης, 11 δισκία ecstasy, 193 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 γραμμάρια αμφεταμίνης, 144 γραμμάρια κάνναβης, 48 γραμμάρια ρητίνης κάνναβης και χρηματικό ποσό ύψους 3,515 ευρώ.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 24χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης και χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, ενώ σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ η ένδειξη ήταν θετική.

Ο συλληφθείς προσήχθη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου το οποίο διέταξε την οκταήμερη κράτηση του, ενώ ΥΚΑΝ και Τροχαία Πάφου συνεχίζουν τις εξετάσεις.