Κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, προκειμένου να λυθεί το μυστήριο της απόπειρας φόνου εναντίον 32χρονου, στη Λάρνακα. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι έρευνες της Αστυνομίας κινούνται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 5.15μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της πόλης. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν το θύμα, το οποίο έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Το τραυματισμένο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως κρίσιμη, αλλά εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε το θύμα, ενώ βρισκόταν στο σημείο που εντοπίστηκε, αποβιβάστηκε από όχημα συγκεκριμένου χρώματος ένα πρόσωπο και τον μαχαίρωσε αναίτια. Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του θύματος. Στο σημείο όπου εντοπίστηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Εντοπίστηκαν, ωστόσο, ματωμένα κλειδιά διαμερίσματος, τα οποία φαίνεται να έπεσαν από τα ενδύματά του.

Σε παρακείμενη πολυκατοικία και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο εντοπίστηκαν μικρές κηλίδες αίματος. Βάσει των κλειδιών και του αριθμού που αναγραφόταν σε αυτά, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα έρευνας. Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκαν ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, σύριγγες, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300, τα οποία παραλήφθηκαν από την ΥΚΑΝ. Εντός του διαμερίσματος δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το θύμα θεάθηκε τραυματισμένο στις 17:00 σε παρακείμενο χωράφι, προτού μεταβεί στο σημείο στο οποίο ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση. Ωστόσο, ούτε στο εν λόγω σημείο βρέθηκαν ίχνη αίματος. Η Αστυνομία, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η σκηνή της διάπραξης της εγκληματικής ενέργειας να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το διαμέρισμα ενοικιάστηκε προ δύο ημερών από το θύμα διαδικτυακά από την πλατφόρμα Airbnb.