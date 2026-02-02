Τέθηκαν υπό κράτηση μέχρι τη δική τους οι 5 Ελληνοκύπριοι 42, 22, 31, 29 και 29 ετών, που φέρονται ως μέλη εγκληματικής ομάδας παροχής «προστασίας» σε επιχειρήσεις της Λάρνακας. Οι πέντε είχαν παραπεμφθεί την περασμένη Παρασκευή σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 19 Μαρτίου. Οι συνήγοροι τους έφεραν ένσταση στην κράτηση τους και το δικαστήριο είχε επιφυλάξει για σήμερα την απόφαση του. Απορρίπτοντας τις θέσεις των συνηγόρων υπεράσπισης το δικαστήριο διέταξε την κράτηση των πέντε, αναφέροντας πως τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν είναι σοβαρά και πως υπάρχει πιθανότητα καταδίκης.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν κατηγορίες που επισύρουν μέχρι και 14 χρόνια φυλάκιση. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και απόκτηση και κατοχή πυροβόλων όπλων.

Η φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου ήρθε στο φως όταν εντοπίστηκαν βίντεο σε δύο κινητά τηλέφωνα, που είχαν κατασχεθεί κατά τη σύλληψη 22χρονου Συμβασιούχου Οπλίτη της Εθνικής Φρουράς, ο οποίος είναι υπόδικος για την απόπειρα φόνου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία τον περασμένο Ιούλιο. Σημειώνεται πως ο εν λόγω επιχειρηματίας παραπέμφθηκε σε δίκη για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Στα 19 βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025, στα οποία ο 22χρονος, φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία προσωποκράτησης των πέντε, ο 22χρονος υπόδικός, φέρεται να έκανε διακίνηση ναρκωτικών με τις εισπράξεις να καταλήγουν στον 42χρονο. Σ’ ό,τι αφορά στην παροχή προστασίας, εντοπίστηκε βίντεο, στο οποίο ο ΣΥΟΠ φαίνεται να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι.

Στο σπίτι του 42χρονου, φερόμενου ως επικεφαλής του δικτύου, είχε βρεθεί και ένα σημειωματάριο με ονόματα, δίπλα στα οποία αναγράφονταν χρηματικά ποσά που πιστεύεται πως είναι εισπράξεις από νυκτερινά κεντρα. Το εν λόγω σημειωματάριο είναι μέρος του μαρτυρικού υλικού, όπως και τα βίντεο.

Εν τω μεταξύ, η Αστυνομία έκανε έλεγχο στα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία των κατηγορούμενων και διαπίστωσε, όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, πως δεν συνάδουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία.