Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον δρόμο της Άλασσας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Τροχαία Λεμεσού, το ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 14:00. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που επιχειρούσε να εξέλθει από πρατήριο καυσίμων, ανέκοψε την πορεία διερχόμενου μοτοσυκλετιστή, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο εμπλεκομένων.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο οδηγοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σοβαρή.

Μέλη της Τροχαίας Λεμεσού μετέβησαν στο σημείο για επιτόπιες εξετάσεις και ρύθμιση της κυκλοφορίας.