Κοιμάστε συχνά με το φως αναμμένο στο υπνοδωμάτιο; Ίσως αυτό να μην είναι τόσο αθώο όσο φαίνεται. Το φως κατά τη διάρκεια του ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητά του, αλλά μπορεί να έχει και συνέπειες για την καρδιά.

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε περίπου 89.000 άτομα έδειξε ότι όσοι κοιμούνταν σε υπνοδωμάτια με έντονο φωτισμό είχαν 42% αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής προσβολής σε βάθος σχεδόν δέκα ετών. Η συσχέτιση αυτή παρέμεινε ίδια, ακόμη κι όταν λήφθηκαν υπόψη παράγοντες όπως η άσκηση, η διατροφή, το κάπνισμα και η κληρονομικότητα. Η συνεχής έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται να απορρυθμίζει τους φυσικούς κιρκάδιους ρυθμούς, επηρεάζοντας την αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό και τις ορμονικές λειτουργίες.

Πώς μετρήθηκε η έκθεση στο φως

Οι συμμετέχοντες φόρεσαν ειδικούς αισθητήρες στον καρπό για διάστημα μίας εβδομάδας, ώστε να καταγραφούν τα επίπεδα φωτός σε όλο το 24ωρο. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες παρακολούθησαν την υγεία τους για 9,5 χρόνια. Το φως χωρίστηκε σε δύο χρονικά διαστήματα: ημερήσιο (7:30–20:30) και νυχτερινό (00:30–6:00), με όσους κοιμούνταν στο πιο σκοτεινό περιβάλλον να αποτελούν την ομάδα σύγκρισης.

Αποτελέσματα:

Μέτριο φως στο υπνοδωμάτιο → +20% κίνδυνος καρδιακής προσβολής

στο υπνοδωμάτιο → +20% κίνδυνος καρδιακής προσβολής Πιο έντονο φως → +27% κίνδυνος

→ +27% κίνδυνος Πολύ έντονο φως → +47% κίνδυνος

Ακόμα και μετά τη στατιστική προσαρμογή παραγόντων, ο κίνδυνος για τα πιο φωτεινά υπνοδωμάτια παρέμεινε κατά 42% αυξημένος.

Γιατί το φως τη νύχτα επηρεάζει την καρδιά

Ο οργανισμός λειτουργεί με βάση τους κιρκάδιους ρυθμούς, δηλαδή εσωτερικούς μηχανισμούς που ρυθμίζουν ζωτικές λειτουργίες όπως η πίεση, ο παλμός και οι ορμόνες του στρες. Το νυχτερινό φως διαταράσσει αυτούς τους ρυθμούς, οδηγώντας σε αύξηση της πίεσης, φλεγμονές και μεγαλύτερη τάση πήξης του αίματος — παράγοντες που ευνοούν την αθηροσκλήρωση και την καρδιακή προσβολή.

Η μελέτη έδειξε αυξημένο κίνδυνο επίσης για:

Καρδιακή ανεπάρκεια

Στεφανιαία νόσο

Αρρυθμίες

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Φάνηκε ότι γυναίκες και νεότεροι ενήλικες επηρεάζονται περισσότερο, ενώ η κληρονομικότητα δεν άλλαξε τη σχέση μεταξύ φωτός και κινδύνου.

Η σημασία του φωτός μέσα στην ημέρα

Η έκθεση σε έντονο φως κατά τη διάρκεια της ημέρας φάνηκε αρχικά να έχει προστατευτικό ρόλο, περιορίζοντας τον κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων. Ωστόσο, αυτό το όφελος σχετίζεται κυρίως με το γεγονός ότι πιο συχνά συνδέεται με αυξημένη φυσική δραστηριότητα.

Πώς μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο

Ορισμένες αλλαγές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της νυχτερινής έκθεσης στο φως:

Χρήση blackout κουρτινών

Απενεργοποίηση φώτων και οθονών πριν τον ύπνο

Επιλογή αμυδρού κόκκινου φωτός για ανάγκες κατά τη νύχτα

για ανάγκες κατά τη νύχτα Διατήρηση του υπνοδωματίου όσο το δυνατόν πιο σκοτεινού

Για άτομα που εργάζονται σε βάρδιες, η προσεκτική διαχείριση άλλων παραγόντων κινδύνου (διατροφή, άσκηση, ιατρική παρακολούθηση) γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη.

ygeiamou.gr