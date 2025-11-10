Η Άννη Παττίχη, προπονήτρια ζωής (life coach), απαντά σε ερωτήσεις και επιλύει προβλήματα αναγνωστών του philenews μέσα από τη στήλη Life Coach.

Ερώτηση: Το μικρότερο παιδί μου έφυγε πριν από ενάμιση μήνα για το πανεπιστήμιο, και νόμιζα πως επιτέλους θα απολαύσω λίγη ησυχία. Όμως η σιωπή είναι βαριά. Το σπίτι που κάποτε ήταν γεμάτο φωνές, γέλια και φασαρία, τώρα μοιάζει άδειο.

Πάω από δωμάτιο σε δωμάτιο χωρίς να ξέρω τι να κάνω με όλο αυτόν τον χώρο — και με όλο αυτόν τον χρόνο. Τα βράδια είναι τα πιο δύσκολα. Μου λείπει να μαγειρεύω για την οικογένεια, να ακούω πώς πήγε η μέρα τους, να νιώθω πως υπάρχει ζωή γύρω μου.

Είμαι περήφανη για τα παιδιά μου, αλλά αισθάνομαι σαν να έχασα τον σκοπό μου. Θέλω τη συμβουλή σας. Πώς μπορώ να προχωρήσω και να κάνω αυτή τη νέα φάση της ζωής μου ουσιαστική και όχι μοναχική;

Απάντηση

Αγαπητή ΚΑ ευχαριστώ για την ερώτηση σου.

Αυτό που νιώθεις το περνούν πολλοί γονείς όταν το τελευταίο παιδί φεύγει από το σπίτι. Δεν είναι μόνο η απουσία των παιδιών σου που σε δυσκολεύει, αλλά και η αλλαγή στον ρυθμό της ζωής σου. Για χρόνια έδινες χρόνο, ενέργεια και αγάπη στους άλλους. Τώρα ήρθε η στιγμή να τα επενδύσεις ξανά — σε σένα.

Μην το βλέπεις σαν απώλεια· δες το σαν ένα σπουδαίο ορόσημο — και για τα παιδιά σου και για σένα. Τα μεγάλωσες με τρόπο ώστε να σταθούν μόνα τους στον κόσμο. Αυτό σημαίνει πως έκανες εξαιρετικά τη δουλειά σου. Η ησυχία στο σπίτι δεν είναι κενό· είναι χώρος, έτοιμος να γεμίσει με καινούριες εμπειρίες, δημιουργία και γαλήνη. Μπορείς να νιώθεις περήφανη για όσα πέτυχες και ενθουσιασμένη για όσα έρχονται.

Τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο επιλογών — ο δικός σου χρόνος, ο δικός σου ρυθμός, οι δικές σου προτεραιότητες. Δεν χρειάζεται πια να οργανώνεις τη μέρα σου γύρω από τις ανάγκες των άλλων. Μπορείς να ανακαλύψεις τι σε εμπνέει πραγματικά. Ρώτα τον εαυτό σου: Τι ήθελα πάντα να κάνω και το άφηνα “για αργότερα”; Αυτό το “αργότερα” είναι τώρα.

Ξεκίνα από τον χώρο σου. Το σπίτι που κάποτε περιστρεφόταν κυρίως γύρω από τα παιδιά σου μπορεί τώρα να αρχίσει να αντικατοπτρίζει εσένα. Μεταμόρφωσε ένα δωμάτιο σε μια γωνιά για σένα, έναν χώρο δημιουργίας, διαβάσματος ή απλώς σε ήσυχο μέρος για χαλάρωση. Μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν το σπίτι να μοιάζει ξανά ζωντανό.

Έπειτα, άνοιξε τους ορίζοντές σου. Η επαφή με άλλους ανθρώπους είναι το καλύτερο ‘φάρμακο’ για τη μοναξιά. Βρες ομάδες ή δραστηριότητες που σε ενδιαφέρουν — λέσχες ή clubs, εθελοντισμό, ταξίδια, μαθήματα. Θα εκπλαγείς πόσοι άλλοι βρίσκονται στην ίδια φάση και αναζητούν νέα παρέα και σκοπό. Μέσα από κοινές εμπειρίες γεννιούνται καινούριες φιλίες.

Αν έχεις σύζυγο, είναι επίσης η κατάλληλη στιγμή να ξαναορίσεις τη σχέση σας — όχι μέσα από νοσταλγία και μιζέρια, αλλά μέσα από ανανέωση και ευγνωμοσύνη. Για χρόνια ήσασταν κυρίως γονείς: οργανώνατε προγράμματα, λύνατε προβλήματα, κρατούσατε την οικογένεια όρθια μέσα σε πίεση και ευθύνες. Συχνά, οι δυο σας περνούσατε σε δεύτερη μοίρα. Τώρα όμως που τα παιδιά έχουν φύγει, έχετε ξανά τον χώρο και τον χρόνο να κοιτάξετε ο ένας τον άλλον με διαφορετική ματιά.

Θα εκπλαγείς από το πόσα καινούρια πράγματα μπορεί να ανακαλύψεις στον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου. Ίσως θυμηθείς γιατί ερωτεύτηκες αρχικά — ή ίσως βρεις νέους λόγους και τρόπους να τον αγαπήσεις, διαφορετικούς, πιο ώριμους και ήρεμους. Μπορείτε να ξαναμάθετε να γελάτε μαζί, να μοιράζεστε στιγμές χωρίς να συζητάτε για λογαριασμούς ή υποχρεώσεις. Σίγουρα αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν, αλλά με διαφορετικό τρόπο.

Οργάνωσε μικρές εξορμήσεις ή ταξιδάκια των δύο, έστω και κοντινά. Μάθετε κάτι καινούριο μαζί — ένα χόμπι, μια γλώσσα, έναν χορό. Δημιουργήστε μικρές τελετουργίες: ένα κοινό πρωινό καφέ, έναν περίπατο το Σάββατο, μια βραδιά σινεμά στο σπίτι, ένα ρομαντικό δείπνο. Αυτές οι μικρές στιγμές χτίζουν εκ νέου την οικειότητα και φέρνουν πίσω τη ζεστασιά που μπορεί να είχε θαμπώσει μέσα στα χρόνια των ευθυνών.

Μπορεί να ανακαλύψετε πως ερωτεύεστε ξανά — όχι όπως τότε, με ανυπομονησία και αβεβαιότητα, αλλά με ηρεμία, σεβασμό και βαθύτερη κατανόηση. Ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που μπορείτε να σταθείτε δίπλα-δίπλα ως σύμμαχοι, φίλοι, σύντροφοι, χωρίς την αίσθηση του “πρέπει” και της βιασύνης.

Αφήστε αυτή τη φάση να γίνει μια δεύτερη άνοιξη στη σχέση σας — μια ευκαιρία να ξαναγεμίσετε τη ζωή σας με χιούμορ, περιπέτεια και τρυφερότητα. Τώρα που δεν έχετε να μεγαλώσετε πια παιδιά, μπορείτε να μεγαλώσετε μαζί ξανά τη χαρά σας, τη συντροφικότητά σας και την αγάπη σας.

Και φυσικά, ξαναόρισε και τη σχέση σου με τα παιδιά σου. Μείνε κοντά τους χωρίς να παρεμβαίνεις — στείλε ένα μήνυμα, μοιράσου μια φωτογραφία, άκου τις ιστορίες τους όταν θέλουν να σου τις πουν. Θα νιώθουν ασφαλείς γνωρίζοντας πως είσαι καλά και συνεχίζεις να ζεις με χαρά. Το παράδειγμά σου θα τους εμπνεύσει περισσότερο απ’ ό,τι νομίζεις.

Πάνω απ’ όλα, δες αυτή τη μετάβαση όχι σαν τέλος αλλά σαν αναγέννηση. Δεν έχασες τον σκοπό σου· τον εξελίσσεις, τον διαμορφώνεις. Η σοφία, η υπομονή και η δύναμη που απέκτησες μεγαλώνοντας παιδιά είναι τα ίδια εργαλεία που θα σε βοηθήσουν να χτίσεις τη δική σου επόμενη περιπέτεια — είτε αυτό σημαίνει να προσφέρεις, να δημιουργήσεις, ή απλώς να ζήσεις με περισσότερη ηρεμία.

Η ιστορία σου δεν τελειώνει, απλώς αλλάζει ρυθμό. Η σιωπή του σπιτιού σου δεν είναι μοναξιά — είναι χώρος, έτοιμος να γεμίσει με το γέλιο σου, τη μουσική σου και την αγάπη σου για τη ζωή.

Πάρε λοιπόν μια βαθιά ανάσα και προχώρα με ευγνωμοσύνη, αισιοδοξία και ελπίδα. Ο κόσμος ανοίγεται ξανά — και αυτή τη φορά, είναι η σειρά σου να τον εξερευνήσεις.

Η προπόνηση ζωής σε μαθαίνει πως να διαχειρίζεσαι οποιεσδήποτε προκλήσεις της ζωής και να βγάζεις στην επιφάνεια τα θετικά σου χαρακτηριστικά για να μπορείς να πορεύεσαι στη ζωή σου αγέρωχα και περήφανα. Πρώτα μαθαίνουμε και μετά αρχίζουμε να εφαρμόζουμε και να εξασκούμε αυτούς τους καινούργιους τρόπους. Όταν αυξήσουμε τον δείκτη της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης (EQ) μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις με αποτελεσματικότητα. Βήμα-βήμα μαθαίνει κάποιος καινούργιους τρόπους διαχείρισης της ζωής και των καθημερινών προκλήσεων.

Όλοι μπορούμε ν’ αλλάξουμε, φτάνει να το θέλουμε και να κάνουμε βήματα σταθερά καθημερινά προς την αλλαγή!

Η Άννη Παττίχη είναι Προπονήτρια Ζωής, με ΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία, Κλινική Υπνοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια, θεραπεύτρια Τεχνικών Συναισθηματικής Απελευθέρωσης (EFT) & Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP). Βοηθά άτομα είτε σε ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδες να βρουν τη δική τους πηγή σοφίας για να πάρουν πλήρη έλεγχο της ζωής τους. Παρουσιάζεται συχνά στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο και αρθρογραφεί στις εφημερίδες Ο Φιλελεύθερος και In-Cyprus (στα Αγγλικά) στη στήλη LifeCoach. Επίσης κάνει εβδομαδιαία μαθήματα αυτογνωσίας και αυτοβελτίωσης στο Ανοικτό Σχολείο του Δημαρχείου Στροβόλου.

