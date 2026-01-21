Χειρουργικές επεμβάσεις που δεν έγιναν ενώ είχαν καταχωρηθεί στο λογισμικό του ΓεΣΥ, νοσηλευτήρια με ΤΑΕΠ που δεν εξυπηρετούν σωστά, δεν διαθέτουν γιατρούς ειδικοτήτων ή λειτουργούν με πεπαλαιωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό με σκουπίδια και ακαθαρσίες στους θαλάμους, αναλώσιμα και άλλα συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη και δεν υπάρχει επαρκής εξυπηρέτηση για τη διόρθωση και συντήρησή τους.

Πέραν αυτών, φάρμακα που θα έπρεπε, κατά την άποψη των ασθενών, να είναι ενταγμένα στο ΓεΣΥ και δεν είναι, φαρμακευτικά σκευάσματα που ενώ προηγουμένως χορηγούνταν δωρεάν μετά η χορήγησή τους τερματίστηκε και ταλαιπωρία με το πήγαινε έλα στα νοσοκομειακά φαρμακεία που όπως υποστηρίζουν οι πολίτες θα μπορούσε να αποφεύγεται.

Συνολικά 37 παράπονα κατέγραψε το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών τον περασμένο μήνα, συμπληρώνοντας έτσι συνολικά για το 2025, 500 αναφορές από ασθενείς για παρόχους και υπηρεσίες φροντίδας υγείας εντός και εκτός ΓεΣΥ.

Μεταξύ των παραπόνων που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025 και κάποια που αφορούσαν χειρουργικές επεμβάσεις, τις οποίες οι ασθενείς χαρακτηρίζουν αχρείαστες ή υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμά τους δεν ήταν αυτό που, κατά την άποψή τους θα έπρεπε να ήταν, αφού τα προβλήματά τους εξακολουθούν τα υφίστανται.

Σε μια περίπτωση μάλιστα, ο ασθενής κατήγγειλε ότι ενώ εισήχθη στο χειρουργείο και ενημερώθηκε ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη συνέχεια και αφού τα συμπτώματά του συνεχίζονταν αποτάθηκε σε άλλο γιατρό ο οποίος διαπίστωσε ότι η επέμβαση αν και είχε καταχωρηθεί στο λογισμικό του ΓεΣΥ, δεν φαινόταν να είχε διενεργηθεί στην πράξη.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ασθενών, ο πολίτης ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο και «ο γιατρός τον ενημέρωσε ότι χρειάστηκε να αφαιρέσει κομμάτι από τον μηνίσκο». Στη συνέχεια και αφού οι ενοχλήσεις συνεχίζονταν αποτάθηκε σε άλλο γιατρό ο οποίος τον υπέβαλε σε δεύτερη επέμβαση. Όπως ανέφερε ο ασθενής, ο δεύτερος γιατρός τον ενημέρωσε ότι ο μηνίσκος ήταν άθικτος (από την πρώτη επέμβαση), παρά το γεγονός ότι υπήρχε η σχετική καταχώρηση στο ΓεΣΥ με απαίτηση για αποζημίωση από τον πρώτο χειρουργό.

Αρκετά από τα παράπονα που καταγράφηκαν τον Δεκέμβριο, αφορούσαν ελλιπή φροντίδα των ασθενών από ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια.

Πρώτο παράπονο αφορούσε την απαγόρευση σε σύζυγο να παραμείνει στο πλευρό της συζύγου του η οποία, μεταξύ άλλων προβλημάτων υγείας, βρισκόταν όταν εισήχθη για νοσηλεία σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Ο πολίτης υποστήριξε ότι «θα έπρεπε να επιδεικνύεται ελαστικότητα σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να επιτρέπεται, κατά περίπτωση, η παρουσία ενός προσώπου πρώτου βαθμού συγγένειας, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής βρίσκεται σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση».

Σε άλλη περίπτωση, πολίτης ανέφερε ότι πριν από μερικούς μήνες επικοινώνησε τηλεφωνικά με νοσηλευτήριο για να προγραμματίσει ραντεβού για συγκεκριμένη εξέταση. Τον ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να περιμένει και να ξανακαλέσει, καθώς στο Τμήμα που διενεργεί την εξέταση δεν υπήρχε γιατρός της απαιτούμενης ειδικότητας. Επικοινώνησε εκ νέου μετά από κάποιο διάστημα και έλαβε την ίδια απάντηση. Επανέλαβε το τηλεφώνημά του και τον παρέπεμψαν σε άλλο νοσοκομείο με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει πολύτιμο χρονο για την υγεία του.

Αριθμός παραπόνων αφορούσαν ζητήματα φαρμάκων με τους πολίτες να διαμαρτύρονται είτε για ελλείψεις, είτε μη χορήγησή τους μέσω του ΓεΣΥ ή για τερματισμό της χορήγησής τους λόγω αλλαγής κριτηρίων ή ακόμα και για μη κυκλοφορία τους στην Κύπρο.

Άλλα παράπονα αφορούσαν τα παραπεμπτικά του ΓεΣΥ, τον χρόνο ισχύος τους ή την άρνηση κάποιων γιατρών να εκδώσουν μακροχρόνιας ισχύος, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται.

Για παράδειγμα, ασθενής ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει χρόνια πάθηση και χρειάζεται συχνά επισκέψεις σε ειδικό γιατρό, δεν έχει στη διάθεσή του μακροχρόνιο παραπεμπτικό επειδή, όπως κατήγγειλε, γιατροί αρνούνται να εκδώσουν μακροχρόνια παραπεμπτικά, επικαλούμενοι περιορισμούς του ΟΑΥ.

Σε όλες τις περιπτώσεις το Παρατηρητήριο Ασθενών αποτάθηκε στον αρμόδιο φορέα ζητώντας διερεύνηση ή επεξηγήσεις.