Το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός οργανωμένου συστήματος στην αναζωογόνηση τόσο σε προνοσοκομειακό όσο και σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, χαιρετίζοντας τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης με τίτλο «Προσβλέποντας στο Μέλλον της Αναζωογόνησης – Νέες Οδηγίες ERC (Οκτώβριος) 2025», που πραγματοποιείται στη Λεμεσό.

Όπως είπε, το Υπουργείο «υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την εκπαίδευση, την πιστοποίηση, την ποιότητα, την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου παροχής φροντίδας, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, η αναζωογόνηση αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών, της ποιότητας των υπηρεσιών και της ανθεκτικότητας του συστήματος υγείας».

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Υγείας αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός οργανωμένου συστήματος στην αναζωογόνηση τόσο σε προνοσοκομειακό όσο και σε ενδονοσοκομειακό επίπεδο, σημειώνοντας ότι οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης επιβεβαιώνουν ότι η συνεχιζόμενη και προγραμματισμένη διάδοση της γνώσης στον τομέα της Αναζωογόνησης αποκτά άλλη διάσταση και είναι θεμελιώδους σημασίας στην προσπάθεια για διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και τη διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

«Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και οι σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της Αναζωογόνησης, αλλά και της Υγείας γενικότερα, καθιστούν αναγκαία τη διαρκή αναθεώρηση των υφιστάμενων πρακτικών, πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών», είπε.

Αναγκαία, πρόσθεσε, «καθίσταται και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, καθώς και η διάδοση της γνώσης μέσω τέτοιων αξιόλογων επιστημονικών συνεδρίων».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, «η εξειδικευμένη φροντίδα υγείας, ειδικά στα θέματα της Αναζωογόνησης, αποτελεί πρόκληση για τον σύγχρονο επαγγελματία υγείας, που στις πλείστες των περιπτώσεων καλείται να δράσει άμεσα και να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες, ιδιάζουσες και ταχέως μεταβαλλόμενες καταστάσεις, με στόχο την διάσωση της ζωής και της αύξηση του ποσοστού επιβίωσης, στα θύματα καρδιακής ανακοπής».

Μεταξύ άλλων είπε ότι, σημαντικό δείγμα αγαστής συνεργασίας αποτέλεσε η ανταπόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας για τη συγγραφή της «Ενιαίας Πολιτικής Ενδονοσοκομειακής Αναζωογόνησης», η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Η εμπλοκή στη συγγραφή όλων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, καθώς και των Δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, είναι τρανή απόδειξη ότι η συνεργασία, η επιστημονικότητα και η διάχυση της γνώσης, συναντώνται για έναν κοινό σκοπό – τη διατήρηση της ζωής.

Ο κ. Χαραλαμπίδης εξέφρασε επίσης την εκτίμηση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) για τον εθελοντισμό, την επιστημοσύνη και την πολύχρονη προσφορά και διαρκή συμβολή του στα θέματα της αναζωογόνησης.

ΚΥΠΕ