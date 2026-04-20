Στους νόμους που έχουν ψηφιστεί τους τελευταίους μήνες και τα νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κάνοντας τον απολογισμό του υπουργείου του για το 2025.

Προτάσσοντας την πρόληψη, και τονίζοντας ότι πρέπει να αποτελεί υποχρέωση για κάθε κράτος, ο Υπουργός έκανε αναφορά στους πέντε πυλώνες γύρω από τους οποίους, κινείται η πολιτική του υπουργείου του.

«Η πολιτική μας για την Υγεία βασίζεται σε πέντε βασικούς πυλώνες: τη νομοθετική θωράκιση, την πρόληψη, την ψηφιακή υγεία, τις σύγχρονες υποδομές και ένα ισχυρό και βιώσιμο Γενικό Σύστημα Υγείας».

Λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κλείνουμε κενά δεκαετιών», ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στην προετοιμασία του Υπουργείου για τη δημιουργία Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων αλλά και στα νομοσχέδια που βρίσκονται στο στάδιο της ετοιμασίας τους, όπως είναι το νομοσχέδιο που προβλέπει για τη λειτουργία ιατρείων και οδοντιατρείων, το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων αλλά και φυσιοθεραπευτηρίων και τη στρατηγική του Υπουργείου του για την ψυχική υγεία.

Όπως είπε, «στην ψυχική υγεία αλλάζουμε προσέγγιση μέσω της τροποποίησης της νομοθεσίας, καλύπτουμε αρκετά νομοθετικά κενά που υπήρχαν μέχρι σήμερα και ενισχύουμε την προστασία των ασθενών. Ταυτόχρονα μεταφέρουμε την φροντίδα στην Κοινότητα και ρυθμίζουμε τη λειτουργία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας». Αναφορά, έκανε ο υπουργός Υγείας και στην υπό δημιουργία «κλειστή μονάδα ψυχικής υγείας» στο νοσοκομείο της Λεμεσού.

Σε ό,τι αφορά τα νομοσχέδια που εκκρεμούν στη Βουλή, ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για την ίδρυση πανεπιστημιακών κλινικών και το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία των βιοϊατρικών εργαστηρίων.

Ο υπουργός Υγείας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ψήφιση του νόμου για δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτο Καρκίνου, «μιας εξαιρετικά σημαντικής θεσμικής καινοτομίας, η οποία καταδεικνύει στην πράξη τη νέα φιλοσοφία που αναπτύσσεται με επίκεντρο την πρόληψη», του Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης και του Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων.

Πρόληψη: Από επιλογή προτεραιότητα

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε τον απολογισμό του προτάσσοντας ως προτεραιότητα για το Υπουργείο του, την πρόληψη με το σλόγκαν: «Πρόληψη: Από επιλογή σε προτεραιότητα».

Ο κ. Χαραλαμπίδης επεσήμανε πως «στόχος του Υπουργείου είναι η στρατηγική μετάβαση σε ένα σύστημα που δεν περιορίζεται στη θεραπεία, αλλά επενδύει ουσιαστικά στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».

Η πρόληψη, είπε, «ως βασικός άξονας πολιτικής, υλοποιείται, μέσα από στοχευμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου, ενώ θα επεκταθεί με νέα προγράμματα για τον καρκίνο του προστάτη και του τραχήλου της μήτρας. Παράλληλα, αναπτύσσονται εθνικές στρατηγικές για τη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα, τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την ασφάλεια αίματος».