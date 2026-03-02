Σε κατάσταση επιφυλακής έχει τεθεί και το σύστημα υγείας με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων, που λειτουργεί στον ΟΚΥπΥ, ενημερώνεται διαρκώς μέσω των αρμοδίων Υπουργείων ενώ στα νοσηλευτήρια υπάρχουν έτοιμα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του οποιουδήποτε συμβάντος.

Όπως εξήγησε στο philenews ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου, «υπάρχει η Ομάδα διαχείρισης κρίσεων η οποία είναι σε ετοιμότητα και ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τα νοσηλευτήρια μας είναι έτοιμα ανά πάσα στιγμή».

Ο ΟΚΥπΥ, πρόσθεσε, «λειτουργεί και στελεχώνει πάντοτε ιατρεία στα αεροδρόμια μας, ώστε εάν μεταφερθούν άτομα στην Κύπρο για επαναπατρισμό στις χώρες τους, να μπορούμε να τους παρέχουμε την απαραίτητη φροντίδα, εάν απαιτείται, και ταυτόχρονα, εάν κριθεί απαραίτητο θα προχωρήσουμε και στη λειτουργία και στελέχωση ιατρείων και στα λιμάνια».

«Παρακολουθούμε την κατάσταση διαρκώς και σίγουρα, εάν παραστεί ανάγκη, κάτι το οποίο απευχόμαστε, θα ενεργοποιηθούν όλα τα σχετικά πρωτόκολλα και διαδικασίες».