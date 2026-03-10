Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Αντιπροσώπων διοργανώνουν την Πέμπτη 12 Μαρτίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ζητώντας την άμεση προώθηση του νομοσχεδίου για την ίδρυση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Πανεπιστημιακών Νοσηλευτηρίων.

Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 έξω από τη Βουλή, ενώ το σημείο συνάντησης έχει οριστεί στις 15:15 στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρωτοβουλία προέρχεται από τους ίδιους τους φοιτητές, οι οποίοι τονίζουν ότι η καθυστέρηση στην προώθηση του νομοσχεδίου παρατείνει ένα ζήτημα που εκκρεμεί εδώ και χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Φεβρουαρίου 2025, ωστόσο έναν χρόνο μετά παραμένει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και δεν έχει οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

Σύμφωνα με τους φοιτητές, πρόκειται για μια σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση, καθώς για πρώτη φορά εισάγεται στην κυπριακή νομοθεσία πλαίσιο για τη δημιουργία Πανεπιστημιακών Κλινικών και Πανεπιστημιακών Νοσηλευτηρίων. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την κλινική εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικών σχολών στα νοσηλευτήρια, τη διαδικασία ίδρυσης και πιστοποίησης πανεπιστημιακών κλινικών, την τοποθέτηση πανεπιστημιακών ιατρών στα νοσοκομεία, τη συμμετοχή νοσοκομειακών ιατρών στην έρευνα, καθώς και τα πρότυπα ποιότητας της κλινικής εκπαίδευσης.

Το θέμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία ενόψει της αυτοδιάλυσης της Βουλής στις 23 Απριλίου 2026, πριν από τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Όπως επισημαίνεται, εάν το νομοσχέδιο δεν οδηγηθεί στην Ολομέλεια μέχρι τότε, θα μεταφερθεί ως εκκρεμότητα στη νέα Βουλή, με τον κίνδυνο νέας πολύχρονης καθυστέρησης.

Παράλληλα, οι φοιτητές σημειώνουν ότι η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν τρεις ιατρικές σχολές. Όπως αναφέρουν, η απουσία πανεπιστημιακών δομών επηρεάζει την εκπαίδευση των φοιτητών, περιορίζει την πρόσβαση των ασθενών σε υπηρεσίες που συνδυάζουν θεραπεία και έρευνα και δυσκολεύει την προσέλκυση κορυφαίων ακαδημαϊκών ιατρών, ερευνητικών προγραμμάτων και κλινικών δοκιμών.

Με τη διαμαρτυρία τους ζητούν την άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου πριν από την αυτοδιάλυση της Βουλής, καθώς και τη δέσμευση για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Τον συντονισμό της κινητοποίησης έχει η φοιτήτρια 5ου έτους Άντρια Παπαπέτρου, ενώ στην οργανωτική ομάδα συμμετέχουν οι Γιάννα Κούμουρου και Ροδούλα Θεοτή (4ο έτος), Σωτήρης Χριστοφόρου και Αδάμος Χρίστου (3ο έτος), καθώς και οι Ήβη Μαρία Αντωνίου και Νικόλας Μιλτιάδους (2ο έτος).