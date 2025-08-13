Στο Μακάρειο Νοσοκομείο νοσηλεύεται τετράχρονο αγοράκι από την Πάφο το οποίο παρασύρθηκε χθες το απόγευμα από αυτοκίνητο ενώ ποδηλατούσε έξω από το σπίτι του. Ευτυχώς η κατάσταση του παιδιού φαίνεται να είναι εκτός κινδύνου σύμφωνα με τους γιατρούς.

Το περιστατικό σύμφωνα με την Αστυνομία συνέβη αργά το απόγευμα το τετράχρονο αγοράκι, ενώ ποδηλατούσε στην αυλή του σπιτιού του, σε κάποια στιγμή βγήκε στον δρόμο και παρασύρθηκε από όχημα που διερχόταν από το σημείο τη συγκεκριμένη στιγμή και που οδηγούσε 26χρονος.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου και στην συνέχεια στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου κρατήθηκε για παρακολούθηση, με τους γιατρούς να είναι καθησυχαστικοί για την κατάσταση της υγείας του.

Ο οδηγός του οχήματος υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοόλης με μηδενική ένδειξη.