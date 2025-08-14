Σε μια ανεύθυνη και αλόγιστη πράξη προέβη σήμερα άγνωστο πρόσωπο στον Πεδουλά, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Όπως καταγγέλλει σε ανάρτησή του το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού, στην οδό Λουκά & Ευρυδίκης Ελληνα, άγνωστο άτομο προέβη σε ιδιαίτερα επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια, πετώντας αναμμένα κάρβουνα στον κάδο απορριμμάτων. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, η οποία επεκτάθηκε στην αυλή ακατοίκητης οικίας.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και επέμβαση των γειτόνων, που έσβησαν τις φλόγες με τη χρήση κουβάδων και λάστιχων, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Στο σημείο έφτασαν εγκαίρως τρία πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών, τα οποία ολοκλήρωσαν την κατάσβεση και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο καλεί όλους τους νομοταγείς πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιδεικνύουν αυξημένη επαγρύπνηση, ώστε να απομονώνονται οι λίγοι ανεύθυνοι που, με τις πράξεις τους, θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και προκαλούν σοβαρές υλικές ζημιές.