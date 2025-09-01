Τώρα είναι η στιγμή της πραγματικής ενότητας, ώστε να εξευρεθεί η αμοιβαία αποδεκτή λύση, που θα διασφαλίζει την διατήρηση του καθεστώτος της Ιεράς Μονής Σινά, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Γεώργιος. Προσθέτει παράλληλα πως δεν είναι ώρα για να διευθετηθούν εσωτερικά θέματα, ούτε της Μονής, ούτε της Πολιτείας.

Ο Αρχιεπίσκοπος σημειώνει πως «η Εκκλησία της Κύπρου γνωρίζει πολύ καλά, εκ πείρας, ότι ο Ελληνισμός έχει καταβάλει πολύ βαρύ τίμημα εξαιτίας των εθνικών διχασμών και της εκκλησιαστικής διάσπασης. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η διασάλευση της εκκλησιαστικής ενότητας και της τάξης πάντοτε οδηγεί σε εθνική διχόνοια, με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες για τον Ελληνισμό».

«Τώρα είναι η στιγμή της πραγματικής ενότητας, ώστε να εξευρεθεί η αμοιβαία αποδεκτή λύση, που θα διασφαλίζει την διατήρηση τού από αιώνων καθεστώτος της Ιεράς Μονής Σινά και φυσικά, το μέλλον της. Δεν είναι η ώρα να διευθετηθούν εσωτερικά θέματα, ούτε της Μονής, ούτε της Πολιτείας», προσθέτει.

Καταληκτικά, αναφέρει πως εκφράζει «την ολόθυμη ευχή και παράκληση προς την Σιναϊτική Αδελφότητα, όπως αναλογιζόμενη την κρισιμότητα την οποία διέρχεται η ιστορική Μονή της Αγίας Αικατερίνης, συνεργαστεί με πνεύμα αγάπης, ενότητας και εκκλησιαστικής συνείδησης με τον νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραΐσώ και Ηγούμενο της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά κ. Δαμιανό, ώστε να διαφυλαχθούν τα πάσης φύσεως συμφέροντα της Μονής και του Έθνους μας».