Σε αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού η οποία από χθες 1η Σεπτεμβρίου 2025, ανέστειλε επ’ αόριστον τη λειτουργία της, επικαλούμενη σοβαρή υποστελέχωση σε όλα τα τμήματά της. Ο πρόεδρος της Εφορείας, κ. Ηρόδοτος Νεοφύτου, εκφράζει την έντονη αγανάκτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας, κατηγορώντας το για αδιαφορία και εμπαιγμό.

Μιλώντας στον «Φ» ο κ. Νεοφύτου υποστήριξε πως το πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και καιρό, ωστόσο δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις, επιστολές και συναντήσεις με αρμόδιους φορείς. «Έχουμε μπουχτίσει από ψέματα και υποσχέσεις. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, το Υπουργείο Παιδείας επέλεξε να μας αγνοήσει εντελώς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Γονείς στο πλευρό της Εφορείας – Θύματα οι μαθητές

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, η κατάσταση έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία και των γονιών από τις 8 κοινότητες που εξυπηρετούνται από τις 25 σχολικές μονάδες της Εφορείας. Όπως επεσήμανε, το πρόβλημα επηρεάζει άμεσα εκατοντάδες μαθητές, λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. «Δεν είναι δυνατόν τα δημόσια νηπιαγωγεία να μην αναγνωρίζονται ως σχολικές μονάδες», υπογράμμισε, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την απαξίωση του ρόλου της προσχολικής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, καυτηρίασε το γεγονός ότι μία μόνο καθαρίστρια καλείται να καθαρίζει 14 αίθουσες, κοινόχρηστους χώρους, τουαλέτες, γήπεδα και αίθουσες εκπαιδευτικών – κάτι που, όπως τόνισε, είναι «απάνθρωπο και πρακτικά αδύνατο».

Ανέφικτη η λειτουργία με 4,5 επιμελήτριες και 5 εργάτες

Η απόφαση για αναστολή της λειτουργίας, όπως επισημαίνει ο κ. Νεοφύτου, βασίζεται σε τρεις κύριους λόγους. Πρώτον, στον ανεπαρκή αριθμό επιμελητριών, δεύτερον, στη σοβαρή έλλειψη τεχνικού προσωπικού, και τρίτον, στην απουσία υγειονομικού επόπτη.

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου είναι αδύνατο μόλις 4,5 επιμελήτριες να διαχειρίζονται εξοπλισμό και οικονομικά ζητήματα για 25 σχολεία, ενώ μόλις 5 εργάτες και 1 επιστάτης καλούνται να καλύψουν ανάγκες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης για όλες τις σχολικές μονάδες. «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, ειδικότερα τώρα που είμαστε στο παρά πέντε για το άνοιγμα των σχολείων».

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει άμεσα δράση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στελέχωσης. Όπως σημειώνει, η απόφαση για αναστολή λειτουργίας δεν είναι βεβιασμένη, αλλά το αποτέλεσμα μακροχρόνιων προσπαθειών που έπεσαν στο κενό. «Μέχρι τότε, η επ’ αόριστον αναστολή λειτουργίας είναι αναπόφευκτη», υπογράμμισε καταληκτικά.