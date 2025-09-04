Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα κατεχόμενα η «σύλληψη» του Τουρκοκύπριου δικηγόρου Μουράτ Μετίν Χακκί, ο οποίος συνδέεται με την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που τελούν υπό κράτηση.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του «δικηγορικού συλλόγου», Χασάν Εσένταγλι, ο Χακκί συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης κατά την άφιξή του στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, βάσει «εντάλματος σύλληψης» που εκκρεμούσε εναντίον του. Ακολούθησαν έρευνες στο γραφείο, τις κατοικίες και το όχημά του, με κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει του λεγόμενου «νόμου περί εγκλημάτων πληροφορικής». Ο δικηγόρος ανακρίθηκε και αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον «δικαστηρίου».

Ο Εσένταγλι κατήγγειλε ποινικοποίηση του δικηγορικού επαγγέλματος και παραβίαση του δικηγορικού απορρήτου, υπογραμμίζοντας ότι οι ενέργειες σχετίζονται με επαγγελματικές υπηρεσίες που ο Χακκί παρείχε σε Ελληνοκύπριους πελάτες για αιτήσεις στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας». «Η σύλληψη ενός δικηγόρου υπό αυτές τις συνθήκες κινδυνεύει να υπονομεύσει σοβαρά τις προσφυγές στην επιτροπή», προειδοποίησε.

Την ίδια θέση διατύπωσε και ο δικηγόρος Οντζέρ Πολιλί, υπενθυμίζοντας με ανάρτησή του την απόφαση Niemietz κατά Γερμανίας (1992) του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την οποία κρίθηκε ότι η έρευνα σε δικηγορικό γραφείο παραβιάζει το Άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

Από την πλευρά του, ο πρώην «γενικός εισαγγελέας» Ταϊτζάν Ρεϊνάρ καταδίκασε επίσης τη σύλληψη, κάνοντας λόγο για «επίθεση κατά του επαγγέλματος» και υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση έχει πολιτικοποιηθεί με ευθύνη και της δικαιοσύνης.

ΚΥΠΕ