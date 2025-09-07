-Η γνωριμία των μαθητών με τη διαδικασία της δεντροφύτευσης αλλά και της συντήρησης και της διατήρησης των χώρων πρασίνου.

-Η σύνδεση των μαθητών και των λοιπών μελών της σχολικής κοινότητας με το χώρο και τη Γη και η ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν, ως βασικής αρχής για τη διατήρηση και την προστασία ενός χώρου.

-Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η δεντροφύτευση και γενικότερα η δημιουργία χώρων πρασίνου, προϋποθέτει, από όλους μας, τη φροντίδα και συντήρησή τους.

-Η εξοικείωση των μαθητών με τεχνικές καλλιέργειας, φροντίδας και περιποίησης των χώρων πρασίνου.

-Η ποιοτική αναβάθμιση της σχολικής μονάδας μέσω της δημιουργίας χώρων πρασίνου, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στον εξωραϊσμό του σχολικού χώρου, στην υγιή και δημιουργική απασχόληση των μαθητών, στη δημιουργία χώρων σκίασης και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εμπειρικό και βιωματικό τρόπο.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του κάθε σχολείου στο πρόγραμμα, είναι εθελοντική και αυτό μπορεί να συμμετάσχει είτε με όλες τις τάξεις, είτε με κάποιες από αυτές.

Το κάθε σχολείο θα καταρτίσει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του αναφορικά με τη δημιουργία του χώρου πρασίνου, όπως επίσης και τις αρμοδιότητες που θα αναληφθούν από κάθε τάξη για τη συντήρηση και τη φροντίδα του χώρου πρασίνου (πότισμα, ξεχόρτισμα, ασθένειες φυτών, καταγραφή της πορείας προόδου του χώρου, πινακίδες, φύλαξη εργαλείων, κ.λπ.).

Το κάθε σχολείο καλό είναι να δημιουργήσει τη συντονιστική ομάδα πρασίνου αποτελούμενη από τα παιδιά, εκπαιδευτικούς, γονείς, εκπρόσωπο της σχολικής εφορείας, επαγγελματίες, εθελοντές κ.λπ., για τη δημιουργία, συντήρηση και φροντίδα του χώρου πρασίνου.

Όσον αφορά στο πώς μπορούν τα σχολεία να ενταχθούν στο «Πρασινίζω το σχολείο μου – Πρασινίζω τη γειτονιά μου», η παρουσίαση του προγράμματος είναι ξεκάθαρη:

-Τήρηση κανόνων ασφαλείας (π.χ. δημιουργία ή αξιοποίηση οδηγού, αν υπάρχει) με βασικούς κανόνες που χρειάζεται να τηρούνται για τη δεντροφύτευση και τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

-Πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και όλων των εμπλεκομένων αναφορικά με το πώς δημιουργούνται και πώς συντηρούνται οι χώροι πρασίνου.

-Πρόνοια για τη συντήρηση και φροντίδα των χώρων πρασίνου κατά τους μήνες που τα σχολεία είναι κλειστά.

-Στήριξη των σχολείων από το σύνολο των κοινωνικών εταίρων.

-Οι ανάγκες που θα απαιτηθούν από το κάθε σχολείο και η προσπάθεια κάλυψής τους

Σημαντικό για τη δημιουργία των χώρων πρασίνου στα σχολεία είναι να ληφθεί υπόψη ότι:

1) Το πρόγραμμα έχει εφαρμοσθεί πιλοτικά πριν οριστικοποιηθεί

2)Η συμμετοχή του κάθε σχολείου είναι τριετής

3) Στόχος είναι 30 σχολεία κάθε χρόνο μέχρι να εισαχθούν όλα στο πρόγραμμα

4) Την εποπτεία την έχει η Μονάδα ΕΠΑΑ

5) Η οικονομική υποστήριξη του κάθε σχολείου θα γίνεται μετά την επιλογή του για συμμετοχή του στο πρόγραμμα. Η οικονομική απόδοση θα γίνει σε τρεις φάσεις στις σχολικές εφορείες και μετά την ανάρτηση των δράσεων τους στην πλατφόρμα

6) Τα τιμολόγια πληρωμής φυλάσσονται στο σχολείο για πιθανό έλεγχο από το Γενικό Λογιστήριο

7) Η οικονομική υποστήριξη του κάθε σχολείου είναι για τρία χρόνια. Ο πρώτος χρόνος υλοποίηση του έργου και τα άλλα δύο χρόνια για συντήρηση

8) Σχολεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στους στόχους του προγράμματος στη βάση των υποβληθέντων πλάνων τους θα αποκλείονται από το πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια και θα ζητηθεί επιστροφή μέρους της οικονομικής στήριξης

9) Το πρόγραμμα αξιολογείται κάθε τέλος του χρόνου, από ερευνητική ομάδα που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από τη Μονάδα ΕΠΑΑ και Πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό

10) Η υποβολή της 2ης και 3ης δόσης θα εξαρτηθεί από το βαθμό υλοποίησης του έργου

11) Η επιλογή του χώρου είναι σημαντικό να έχει τη σύμφωνο γνώμη της Σχολικής Εφορείας.

Από πλευράς της η κ. Ζαχαρίου επεσήμανε ότι «θέλουμε τα σχολεία μας να αποτελέσουν χώρους κλιματικής ανθεκτικότητας, τα οποία θα βελτιώσουν και τη μαθησιακή απόδοση και επίδοση των μαθητών αλλά ταυτόχρονα θα τους παρέχουν και ευκαιρίες αλληλεπιδραστικής μάθησης καθώς και ψυχαγωγίας».

Εξάλλου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το αποτύπωμα που θα αφήσει το πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία που συμμετέχουν αλλά και στους μαθητές, ειδικά των νηπιαγωγείων καθώς τα μικρά παιδάκια εξοικειώνονται με τη γη και το περιβάλλον μαθαίνοντας να το σέβονται και να το φροντίζουν αλλά ταυτόχρονα μαθαίνουν και πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από την προσωπική τους εμπλοκή στην καλλιέργεια και φροντίδα των φυτών αλλά και λαχανικών.