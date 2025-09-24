Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου μετά τον θάνατο του Λοχία 1755 Λουκά Μούσουλλου, ο οποίος απεβίωσε στις 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο εκλιπών εντάχθηκε στις τάξεις της Δύναμης τον Οκτώβριο του 1996 και υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση το καθήκον. Υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Αρχηγείου, σε Αστυνομικούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Λάρνακας, στην Τροχαία Λάρνακας και στην Κοινοτική Αστυνόμευση Λάρνακας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, στις 16:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στο Τερσεφάνου.

Η ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήριά τους προς την οικογένεια και τους οικείους του, διαβεβαιώνοντας ότι η στήριξη προς αυτούς είναι δεδομένη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.