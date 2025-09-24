Αρχίζει σήμερα στο Κακουργιοδικείο Πάφου η δίκη του 55χρονου που συνελήφθη ως ύποπτος για την απόπειρα φόνου του 41χρονου στην Αμαργέτη το βράδυ της 5ης Ιουλίου. Ο 55χρονος παραπέμφθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου σε απευθείας δίκη στο Κακουργιοδικείο που θα συνεδριάσει σήμερα και έκτοτε τελεί υπό κράτηση.

Το βράδυ της 5ης Ιουλίου διερχόμενος πολίτης στον κύριο δρόμο Αμαργέτης-Ελεδιώ εντόπισε τον 41χρονο τραυματισμένο και ειδοποίησε την Αστυνομία. Στη σκηνή έσπευσαν μέλη του ΤΑΕ Πάφου που διαπίστωσαν ότι ο τραυματίας έφερε τραύμα στην δεξιά κοιλιακή χώρα που φαίνεται να προκλήθηκε από κυνηγετικό όπλο. Είχε τις αισθήσεις του όταν στο σημείο έφθασαν οι αστυνομικοί, στους οποίους ανέφερε ότι δέχθηκε πυροβολισμό, κατονομάζοντας ως δράστη τον 55χρονο που διατηρεί κατοικία κοντά στη δική του.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πάφου όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Για τον λόγο αυτό, στη συνέχεια μεταφέρθηκε και νοσηλεύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε κρίσιμη κατάσταση.

Η σκηνή αποκλείστηκε και άρχισαν αμέσως έρευνες από την Αστυνομία. Από τις πρώτες εξετάσεις προέκυψε ότι ο τραυματίας είναι κάτοικος Λεμεσού και διατηρεί εξοχικό στην περιοχή των κοινοτήτων Αμαργέτης και Ελεδιώ. Σε γειτονικό τεμάχιο γης έχει την κατοικία του και ο 55χρονος που φέρεται ως ο θύτης της απόπειρας και οι δύο είχαν διαφορές κτηματικής φύσης.