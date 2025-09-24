Στη σύλληψη και τρίτου υπόπτου για την υπόθεση διάρρηξης κατοικίας και κλοπής όπλων στη Λάρνακα προχώρησε η Αστυνομία.

Πρόκειται για άντρα ηλικίας 31 ετών, ο οποίος συνελήφθη χθες, Τρίτη, από μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε μετά από στοιχεία τα οποία προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο ύποπτος οδηγήθηκε σε ανάκριση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Για την ίδια υπόθεση είχαν ήδη συλληφθεί το περασμένο Σάββατο και την Κυριακή δύο άντρες, ηλικίας 21 και 23 ετών. Οι δύο τελούν υπό κράτηση με διατάγματα που εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ύστερα από αίτημα της Αστυνομίας.

Η διάρρηξη και κλοπή είχαν διαπραχθεί στις αρχές Αυγούστου, με τους δράστες να αφαιρούν ένα κυνηγετικό όπλο και ένα αεροβόλο πιστόλι. Τα δύο όπλα εντοπίστηκαν σε εγκαταλελειμμένο όχημα και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.