Συγκλονίζουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η 25χρονη συνεπιβάτιδα ενός σαλούν οχήματος στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού, παρά την έξοδο Καντού.

Όπως πληροφορείται το philenews, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα που οδηγούσε η 25χρονη προσέκρουσε στο τσιμεντένιο μεσαίο διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου και ακινητοποιήθηκε στη δεξιά λωρίδα. Η συνοδηγός, επίσης 25 ετών, κατέβηκε και κινήθηκε στη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, μεταξύ του οχήματος και του τσιμεντένιου διαχωριστικού, για να διαπιστώσει τις ζημιές που υπέστη.

Διερχόμενο όχημα που ακολουθούσε, μετά από ελιγμό του οδηγού, κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση. Ωστόσο, το επόμενο αυτοκίνητο, με οδηγό επίσης 25χρονο, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο. Στην προσπάθειά του να μην κτυπήσει το ακινητοποιημένο όχημα, έστριψε το τιμόνι δεξιά και πέρασε ανάμεσα στο διαχωριστικό και στο όχημα, παρασύροντας την 25χρονη συνοδηγό που βρισκόταν εκτός αυτοκινήτου.

Η 25χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς και κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και στη λεκάνη. Να σημειωθεί ότι τόσο η 25χρονη οδηγός όσο και ο 25χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ.