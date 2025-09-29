Συγκλονισμό προκαλούν τα ευρήματα της νεκροτομής που διενεργήθηκε στη σορό του 34χρονου μοτοσικλετιστή, ο οποίος έχασε χθες τη ζωή του στο θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Λινόπετρας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο θάνατος του 34χρονου άτυχου μοτοσικλετιστή επήλθε συνεπεία βαρύτατης κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης πολλαπλές κακώσεις στο σώμα και σε ζωτικά όργανα.

Να σημειωθεί ότι από επιθεώρηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης της περιοχής ο 34χρονος έφερε κράνος. Πιθανόν όμως να μην ήταν καλά προσδεδεμένο. Την ίδια ώρα, η 20χρονη οδηγός του οχήματος που ενεπλάκη στο δυστύχημα συνεχίζει να ανακρίνεται από την Τροχαία Λεμεσού.

Όπως αναφέρεται, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερη εντός της ημέρας και να κατηγορηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, με την ολοκλήρωση του φακέλου των εξετάσεων.

Η Τροχαία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.