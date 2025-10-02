Σύσκεψη με τους Κοινοτάρχες των περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού που επλήγησαν από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου είχε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, στην Κοινότητα Πάχνας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων Χαράλαμπος Χριστοφίνης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λεμεσού Λευτέρης Περικλής και υπηρεσιακοί της Επαρχιακής Διοίκησης.

Ο κ. Ιωάννου δήλωσε ότι ο σκοπός της συνάντησης ήταν η εξέταση της πορείας υλοποίησης των μέτρων που είχαν εξαγγελθεί για αποκατάσταση των ζημιών. Όπως ανέφερε, η γενική εικόνα είναι θετική, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, ενώ τα επιμέρους ζητήματα που τέθηκαν από Κοινότητες προωθούνται σε συνεργασία με την Έπαρχο για επίλυση.

Σχετικά με τις αιτήσεις αποζημιώσεων, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 699 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 540 έχουν ήδη εξεταστεί και οι δικαιούχοι είτε αποζημιώθηκαν είτε ενημερώθηκαν για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής. Παράλληλα, έχουν κατατεθεί 144 εκπρόθεσμες αιτήσεις, η εξέταση των οποίων αρχίζει την επόμενη εβδομάδα.

Για την πυροπροστασία, ο κ. Ιωάννου τόνισε ότι με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου διατέθηκαν 1 εκατ. ευρώ για καθαρισμούς σε κοινότητες πέριξ των δασών, ενώ εγκρίθηκε και επιπλέον κονδύλι ύψους 2,1 εκατ. ευρώ για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών 200 μέτρων γύρω από τις κοινότητες. Ήδη η Κοινότητα Λόφου έχει προχωρήσει σε καθαρισμούς, ενώ άλλες βρίσκονται στο στάδιο λήψης προσφορών. Οι πιστώσεις, σημείωσε, θα παραμείνουν διαθέσιμες για να γίνουν εργασίες και την επόμενη περίοδο.

Σε σχέση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ο Υπουργός διευκρίνισε ότι οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται κανονικά, υπό την προϋπόθεση ότι οι πολίτες έχουν καταβάλει τις δόσεις των ασφαλίστρων. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι εκτιμήσεις των ασφαλιστικών είναι χαμηλότερες από τις πραγματικές ζημιές. Για αυτό, συνέστησε οι πληγέντες να προχωρούν και σε ιδιωτική εκτίμηση πέραν του ΕΤΕΚ, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων.