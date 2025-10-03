Στο λιμάνι Λάρνακας παραμένει ελλιμενισμένο από χθες το βράδυ πλοιάριο, που ξεκίνησε από την Ισπανία και συμμετείχε στον διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό θύλακα. Το πλοιάριο κατάφερε να διαφύγει από τους Ισραηλινούς και εισήλθε, χθες το απόγευμα, στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβάλλοντας αίτημα για ελλιμενισμό, επικαλούμενο ανάγκη ανεφοδιασμού και ανθρωπιστικούς λόγους.

Στο πλοιάριο βρίσκονται 21 άτομα από διάφορα κράτη και ανάμεσά τους, όπως δήλωσε ένας από τους επιβαίνοντες που κατάγεται από την Παλαιστίνη, υπάρχουν γιατροί, δικηγόροι και ακτιβιστές. Ο παλαιστίνιος ακτιβιστής έστειλε μηνύματα στη διεθνή κοινότητα, ζητώντας αλληλεγγύη. «Εμάς η δήλωσή μας είναι πως η Μεσόγειος πρέπει να ενώσει τους ανθρώπους και να μετατραπεί σ’ έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για όσους κατάφεραν να επιβιώσουν. Η αποστολή μας ήταν να σπάσουμε τον αποκλεισμό της Γάζας. Δεν έχουμε όπλα, έχουμε, όμως, φάρμακα και θάρρος. Αντιπροσωπεύουμε 50 χώρες και όπως ξέρετε μας επιτέθηκαν σε διεθνή ύδατα και απήγαγαν συναδέλφους μας. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε αυτό το μήνυμα στη διεθνή κοινότητα. Δεν μπορούμε απλώς να καθόμαστε και να βλέπουμε παιδιά να σκοτώνονται επί καθημερινής βάσεως. Αυτό που συμβαίνει είναι γενοκτονία», σημείωσε, υποδεικνύοντας πως θέλουν να επιστρέψουν και να επιχειρήσουν ξανά να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

Πρόσθεσε, ακόμη, πως βρίσκονται σε μια χώρα όπως η Κύπρος που έχει υποφέρει κάτι αντίστοιχο. «Έχει υποφέρει και αυτή την απώλεια αγαπημένων προσώπων και σπιτιών. Γνωρίζω πως η Κύπρος δείχνει αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη. Είμαστε γείτονες, μας χωρίζει μόνο η Μεσόγειος», πρόσθεσε, τονίζοντας πως οφείλουμε ως άνθρωποι να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας στον άλλο. «Κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου. Εμείς ήρθαμε στη Λάρνακα τηρώντας τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντίθετα αυτό που συνέβη σε διεθνή ύδατα καταπατά τους νόμους».

Σημειώνεται πως το πλοιάριο με τους 21 ακτιβιστές αγκυροβόλησε στο λιμάνι Λάρνακας, χθες γύρω στις 10:30 το βράδυ και παρασχέθηκαν νερό και τρόφιμα, καθώς και οι πρώτες βοήθειες σε δύο από τους επιβαίνοντες, που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας. Έξω από το λιμάνι Λάρνακας βρέθηκαν πολίτες, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους ακτιβιστές. Ανάμεσά τους ήταν ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, ο βουλευτής Γιώργος Κουκουμάς, η Επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ Χρυστάλλα Αντωνίου και ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης, Τάσος Κωστέας.

Η Επαρχιακή Γραμματέας του ΑΚΕΛ ανέφερε στο philenews πως ενημερώθηκαν πως θα έφτανε στη Λάρνακα ένα από τα πλοιάρια και η παρουσία τους είχε ως σκοπό την ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης. «Ο κύριος λόγος που βρεθήκαμε εκεί είναι η αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό και η αντίδρασή μας απέναντι στη γενοκτονία που συμβαίνει δίπλα μας, αλλά και στο έγκλημα που διαπράττει το Ισραήλ. Συγκλονιζόμαστε ως άνθρωποι να μαθαίνουμε συνέχεια για δολοφονίες παιδιών και αμάχων», σημείωσε.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, δήλωσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία αντέδρασε «άμεσα και υπεύθυνα», εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία. Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ελέγχους ταυτοποίησης, εγγράφων και ασφαλείας, ενώ για προληπτικούς λόγους κλήθηκε ασθενοφόρο. «Οι νοσηλευτές που εξέτασαν τους επιβαίνοντες έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομείο», σημείωσε, προσθέτοντας πως οι αρχές της Δημοκρατίας φρόντισαν για την κάλυψη των βασικών αναγκών των επιβαινόντων, ενώ παρέχεται και η απαραίτητη συνδρομή σε ζητήματα προξενικού χαρακτήρα και σε τυχόν αιτήματα υπηκόων τρίτων χωρών. «Η Κυπριακή Δημοκρατία έδρασε από την πρώτη στιγμή με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τον σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, εφαρμόζοντας με συνέπεια τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία», ανέφερε καταλήγοντας.