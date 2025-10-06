Μετά από πλήθος παραπόνων που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα από πολίτες σχετικά με τις καθυστερήσεις στις εξετάσεις νέων οδηγών, ο βουλευτής Χρύσανθος Σαββίδης προχώρησε σε διαβήματα προς το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προκειμένου να προχωρήσει στην παραχώρηση περισσότερων ημερομηνιών για τη διεξαγωγή των εξετάσεων.



Τονίσαμε ότι η καθυστέρηση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει έως και τους έξι μήνες, είναι απαράδεκτη και προκαλεί σοβαρά προβλήματα, επεσήμανε. Η παρατεταμένη αναμονή ωθεί πολλούς νέους να οδηγούν χωρίς να διαθέτουν άδεια, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους για την οδική ασφάλεια και δημιουργεί αίσθημα αδικίας και ταλαιπωρίας στους πολίτες.



Ο κ. Σαββίδης επισήμανε, επίσης, ότι βάσει δικών του πληροφοριών, περίπου το 50% των νέων αιτητών για έκδοση άδειας οδήγησης αφορούν σε αλλοδαπούς, κάτι που αναδεικνύει όπως τόνισε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερο προγραμματισμό των εξετάσεων, ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι με ισότητα και διαφάνεια.