Σημαντική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ εκπροσώπων των Δημοσίων Έργων, του υφυπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Λεμεσού, παρουσία του δημάρχου Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν δύο ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα για την πόλη. Η επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου και η πρόοδος του έργου του Βόρειου Παρακαμπτήριου. Η σύσκεψη είχε ως στόχο τον συντονισμό ενεργειών για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής και πολιτισμού, που αναμένεται να αλλάξουν την όψη της Λεμεσού και να ενισχύσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Μιλώντας στον «Φ», ο δήμαρχος ανέφερε πως «η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Μεταφορών, του υφυπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Λεμεσού, με στόχο την προώθηση του έργου, το οποίο έχει εξαγγελθεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και την κάλυψη μιας διαχρονικής ανάγκης των Λεμεσιανών».

Όσον αφορά το Αρχαιολογικό Μουσείο, ο κ. Αρμεύτης υπενθύμισε ότι «πριν από μερικά χρόνια υπήρξαν διάφορες προτάσεις για τη χωροθέτησή του, είτε μέσα στη θάλασσα, είτε σε άλλη τοποθεσία. Ο Δήμος Λεμεσού έδωσε λύση, ώστε το Μουσείο να παραμείνει στην υφιστάμενη θέση του». Όπως εξήγησε, το ανατολικό τμήμα απέναντι από το πρώην ξενοδοχείο «Κούριο» έχει κηρυχθεί διατηρητέο, καθώς πρόκειται για οικοδόμημα του 1974. Η πίσω επέκταση, ωστόσο, μπορεί να κατεδαφιστεί, επιτρέποντας την προσθήκη νέου χώρου στο ίδιο σημείο και ενδεχομένως την εναέρια επέκταση πάνω από τον δρόμο, στον χώρο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες πρασίνου του δήμου.

«Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται σύνδεση του Αρχαιολογικού Μουσείου με τον Δημόσιο Κήπο. Μιλάμε για ένα εμβληματικό κτήριο που δεν θα “κάθεται” πάνω στον Κήπο, αλλά θα “αιωρείται”. Η ιδέα αυτή συνδυάζει τη δημιουργία πλατείας και σύνδεση με το Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο, καθώς και με το διατηρητέο κτήριο των υπηρεσιών πρασίνου», τόνισε ο δήμαρχος.

Σημείωσε ότι έχει γίνει καταμερισμός εργασίας, ώστε το Τμήμα Αρχαιοτήτων να προχωρήσει στην ετοιμασία των εκθεμάτων και στην καταγραφή των πραγματικών αναγκών σε χώρους, με σκοπό την κατάρτιση του κτιριολογικού προγράμματος.

«Ζητήσαμε να γίνει σωστή αποτύπωση του υφιστάμενου χώρου και του Μουσείου, έτσι ώστε σε δύο μήνες, που θα ακολουθήσει νέα συνάντηση, να μπορούμε να αποφασίσουμε και τον τύπο διαγωνισμού που θα επιλεγεί», ανέφερε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Λεμεσού προκρίνει διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και αρχιτεκτονικά γραφεία από το εξωτερικό.

Βόρειος Παρακαμπτήριος και κυκλοφοριακά ζητήματα

Αναφορικά με το θέμα του Βόρειου Παρακαμπτήριου, ο κ. Αρμεύτης σημείωσε πως πρόκειται για την τρίτη συνάντηση που πραγματοποιείται εντός του έτους για το συγκεκριμένο έργο. Όπως είπε, «ο ΕΟΑ έχει παραδώσει τη μελέτη που αφορά τα κατασκευαστικά σχέδια για τον κεντρικό αγωγό ομβρίων, ο οποίος ουσιαστικά θα εκτρέπει τον ποταμό της Αγίας Φύλας προς τον ποταμό Γαρύλλη». Με την ολοκλήρωση των σχεδίων, αυτά θα σταλούν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το Τμήμα Δημοσίων Έργων θα προχωρήσει με τα κατασκευαστικά σχέδια.

«Υπολογίζεται ότι σε έξι μήνες το έργο θα είναι ώριμο για προσφοροδότηση. Αυτό σημαίνει και την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης», εξήγησε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο, μήκους περίπου 1.800 μέτρων.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι, πέρα από τα δύο μεγάλα έργα, συζητήθηκαν και κυκλοφοριακά ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση της διαχείρισης στους κυκλικούς κόμβους. Παρουσιά στηκαν σχέδια για είσοδο και έξοδο στον αυτοκινητόδρομο μέσω των οδών Κωστή Παλαμά και Έλλης Λαμπέτη, τα οποία θα περάσουν από κυκλοφοριακή προσομοίωση.

Ζητήθηκε επίσης η δημιουργία νέου κυκλικού κόμβου για σύνδεση της Ευαγόρα Λανίτη με την 1η Απριλίου, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι οι παρόδιοι χώροι στάθμευσης περιορίζουν το πλάτος των δρόμων, με αποτέλεσμα οι δρόμοι διπλής κατεύθυνσης να λειτουργούν ως μονής, προκαλώντας συμφόρηση. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στον κόμβο της Μέσα Γειτονιάς, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις παρεμβάσεις.