Η Κυβέρνηση δεν έχει αυταπάτες για μαζική συμμετοχή γυναικών στην εθελοντική στράτευση, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, σχολιάζοντας τη μέχρι στιγμής περιορισμένη προσέλευση ενδιαφερομένων.

«Με πλήρη ειλικρίνεια θέλω να πω ότι δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις πως θα υπάρξει πληθώρα γυναικών σε μια εθελοντική διαδικασία, την οποία έχει εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων», ανέφερε ο κ. Πάλμας, μιλώντας στα Κελοκέδαρα της Πάφου.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι από την πρώτη στιγμή, τόσο κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Άμυνας όσο και στην Ολομέλεια, είχε ξεκαθαρίσει πως ο κύριος στόχος για το πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου ήταν η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για τις γυναίκες που το επιθυμούν να υπηρετήσουν εθελοντικά και να εκπαιδευτούν στην Εθνική Φρουρά.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή, σημείωσε, θα οριστικοποιηθούν μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτεία θα επανεξετάσει το πλαίσιο της εθελοντικής στράτευσης, ώστε να γίνει πιο ελκυστικός θεσμός για τις γυναίκες.

«Ανάλογα με τη συμμετοχή, που εκτιμώ ότι θα είναι περιορισμένη και μεμονωμένη, θα προχωρήσουμε σε αναπροσαρμογές, ώστε να ενισχυθεί η ελκυστικότητα του θεσμού και να αυξηθεί το ενδιαφέρον για εκπαίδευση στην Εθνική Φρουρά», υπογράμμισε.

Ο κ. Πάλμας αναφέρθηκε επίσης στη σχετική απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να υιοθετήσει αντίστοιχη νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι στόχος του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να προσελκύσει 200 γυναίκες εθελόντριες.

«Θέλω να προλάβω πιθανές κακόβουλες κριτικές για τον αριθμό συμμετοχών», πρόσθεσε ο Υπουργός, καλώντας όλους να δουν τη νομοθεσία αυτή ως ένα σημαντικό βήμα προς την ισότητα των φύλων.

«Ας υποδεχθούμε αυτή την αλλαγή με καλή προαίρεση και ας μην περιοριστούμε στο αριθμητικό στοιχείο», κατέληξε ο Βασίλης Πάλμας.