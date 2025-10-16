Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν από φωτιά σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο έξω από την οικία της 37χρονης ιδιοκτήτριας του, στην περιοχή του Λυκείου Κύκκου Πάφου, στα 4.00 τα ξημερώματα. Οι πρώτες εξετάσεις δείχνουν εμπρησμό.

Η πυρκαγιά έγινε αντιληπτή από περίοικους που ενημέρωσαν την Αστυνομία. Στη σκηνή έσπευσε πυροσβεστικό όχημα που κατάσβησε τη φωτιά, αφού στο μεταξύ το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Η σκηνή αποκλείστηκε και διεξάγονται έρευνες για τα αίτια της φωτιάς και την ταυτοποίηση των δραστών. Με βάση τα πρώτα ευρήματα, οι αρχές οδηγούνται στο συμπέρασμα ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα.