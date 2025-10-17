Πάνω από δύο ώρες παρέμεινε στο Φανάρι την Παρασκευή ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, ο οποίος παρουσιάστηκε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου κατόπιν πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο τέως Μητροπολίτης έφτασε στο Φανάρι γύρω στις 11.00 το πρωί για την εξέταση τους εκκλήτου που κατέθεσε ο ίδιος εναντίον της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος.

Παρουσιάστηκε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 11.30 και αποχώρησε από το Φανάρι στις 13.30. Τον Τυχικό συνόδευε ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Νομικής Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος ο οποίος ωστόσο δεν έγινε δεκτός στην Ιερά Σύνοδο καθότι δεν μπορούν να παραστούν εκεί κοσμικοί.

Προσήλθε ενώπιον της Ι.Σ.του Οικουμενικού Πατριαρχείου ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός

Οι υποστηρικτές του Τυχικού μερικοί εκ των οποίων τον συνόδευσαν, σε παράκκληση τους προς τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, αφού προσκύνησαν τα λείψανα του, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ζητούν από τον Άγιο να τους φωτίσει όλους, “να ειρηνεύσουμε σε αυτήν την υπόθεση και να γίνει ό,τι είναι καλό για την εκκλησία”.