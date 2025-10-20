Η θέση της ΠΟΕΔ και της ΟΕΛΜΕΚ ότι ο διευθυντής δεν πρέπει να συμμετέχει καθόλου στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, αφού αντιβαίνει στην όλη φιλοσοφία της προσέγγισης που υιοθετείται. Υπενθυμίζεται ότι το ΥΠΑΝ έχει ήδη μετακινηθεί από την αρχική του θέση, μειώνοντας τη βαρύτητα της αξιολόγησης του διευθυντή από το 30% στο 20%. Περαιτέρω, το ΥΠΑΝ, σε μια ύστατη προσπάθεια εξασφάλισης της συναίνεσης των εκπαιδευτικών οργανώσεων, έχει υιοθετήσει τη ρύθμιση, όπως η συμμετοχή του διευθυντή υλοποιηθεί μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου.

Σύνθεση Δευτεροβάθμιου Σώματος Εξέτασης Ενστάσεων: Το ΥΠΑΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των οργανώσεων, διαφοροποίησε τη θέση του και έχει περιλάβει πρόνοια όπως πρόεδρος ορίζεται ο γενικός διευθυντής του ΥΠΑΝ και μέλη ένας πρώην δικαστικός λειτουργός και ένα πρώην στέλεχος του ΥΠΑΝ με παιδαγωγικό υπόβαθρο. Περαιτέρω, για να κατευναστούν οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών, έχει προστεθεί ότι, στις περιπτώσεις όπου μεταξύ των δύο αξιολογήσεων παρατηρείται απόκλιση πέραν του 20%, το Δευτεροβάθμιο Σώμα θα αναθέτει σε τρίτο αξιολογητή να αξιολογεί εκ νέου τον εκπαιδευτικό.

Όσον αφορά στη θέση της ΠΟΕΔ και της ΟΕΛΜΕΚ για μη διεύρυνση της βαθμολογικής κλίμακας αξιολόγησης από το 40 στο 100, σημειώνεται ότι παραμένει η πρόνοια ότι η αριθμητική αξιολόγηση θα γίνεται στη βάση κλίμακας 1-100, έτσι ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη δυνατότητα για ακριβέστερη αποτύπωση και διάκριση, αλλά και για να αποφεύγεται η οριζόντια και ισοπεδωτική αξιολόγηση. Για σκοπούς προαγωγής, ωστόσο, έχει προστεθεί στο σχέδιο Κανονισμών πρόνοια για μετατροπή της βαθμολογίας στο 40, ώστε να μην επηρεάζεται η εφαρμογή νομοθετικών προνοιών.

Με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος, προνοείται η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Νέου Συστήματος Αξιολόγησης.

Το ΥΠΑΝ διευκρίνισε γραπτώς στις εκπαιδευτικές οργανώσεις ότι κάθε εκπαιδευτικός θα πρέπει να συμπληρώνει, συνολικά, 50 ώρες υποχρεωτικής επαγγελματικής μάθησης, ανά τριετία (αντί διετία που ήταν προηγουμένως), η οποία θα πραγματοποιείται σε εργάσιμο χρόνο.

Η ΟΕΛΜΕΚ έθεσε το αίτημα η αξιολόγηση να θεωρείται ικανοποιητική όταν οι εκπαιδευτικοί σε κάθε έναν από τους επιμέρους τομείς της αξίας συγκεντρώνουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το 40% και η συνολική βαθμολογία της αξίας να παραμένει τουλάχιστον ίση με το 40%. Το αίτημα ικανοποιήθηκε και από 50% που ήταν προηγουμένως μειώθηκε στο 40%.

Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφράσει οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, έχει ληφθεί πρόνοια για συμπλήρωση ανώνυμου ερωτηματολογίου από τους υφιστάμενους για τον προϊστάμενό τους.

Η ΠΟΕΔ υποστηρίζει ότι αυξάνεται ο αριθμός των αξιολογήσεων, αυξάνεται το εργασιακό άγχος και οι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται με δυσβάστακτα επιπρόσθετα καθήκοντα. Σε ό,τι αφορά στη συχνότητα των αξιολογήσεων, σημειώνεται αφενός ότι η διαμορφωτική αξιολόγηση δεν πρέπει να θεωρείται ως επιβαρυντική ούτε και ως απειλητική διαδικασία για τον εκπαιδευτικό, αφού βασικός σκοπός της είναι η συνεχής στήριξη και η παροχή ανατροφοδότησης, για την ενίσχυση και διευκόλυνση του έργου του, οπότε το επιχείρημα ότι αυξάνεται ο αριθμός των αξιολογήσεων δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Σημειώνεται δε ότι η συχνότητα επισκέψεων στο πλαίσιο των αριθμητικών αξιολογήσεων παραμένει η ίδια, στις πλείστες των περιπτώσεων.

Η εισήγηση των οργανώσεων στο θέμα της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού αντιμετωπίζεται θετικά από το ΥΠΑΝ.