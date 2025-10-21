Θέμα για τις εξόδους κινδύνου στην αίθουσα αφίξεων στο αεροδρόμιο Πάφου, λόγω των έργων επέκτασης του αερολιμένα, απασχολεί αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας από την αρχή του τρέχοντος μήνα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο «Φ», τμήμα της Πολιτικής Αεροπορίας (αερολιμενική υπηρεσία) διαπίστωσε ότι οι εν λόγω θύρες ήταν σφραγισμένες και κατ΄ επέκταση δεν ήταν προσβάσιμες στο κοινό σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης.

Πηγή της εφημερίδας μας, ανέφερε ότι ακόμη κι αν ανοίξει κάποιος τις εν λόγω θύρες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, «αυτές οδηγούν σε εργοτάξιο και κατ΄ επέκταση δεν πληρούνταν οι κανόνες ασφαλείας». Υπέδειξε τα έργα επέκτασης του αερολιμένα Πάφου.

Οι ίδιες πληροφορίες που έχουν διασταυρωθεί αρμοδίως αναφέρουν πως υπήρξε αναφορά από την αερολιμενική υπηρεσία και πως ήδη έχουν γίνει συστάσεις προς την διαχειρίστρια εταιρεία.

Όπως, μάλιστα, πληροφορούμαστε το θέμα έχει απασχολήσει και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία διαδραματίζει ρόλο, ενώ ενήμερο είναι και ανώτερο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου.

Άτομο με πραγματογνωμοσύνη που μίλησε στην εφημερίδα μας ανέφερε πως πέραν από τους γενικούς κανόνες ασφαλείας, ο διαχειριστής έκαστου αεροδρομίου έχει υποχρέωση σε περίπτωση εκτέλεσης κατασκευαστικών εργασιών έχει υποχρέωση τήρησης κανόνων «ασφάλειας και υγείας».

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες με την διευθύντρια αεροπορικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας της Hermes Airports, Μαρία Κουρούπη, η οποία διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει διευθετήσεις σε σχέση με το εγειρόμενο ζήτημα. Εξήγησε ότι πράγματι απεκόπη η πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου από τις αρχές του μήνα λόγω των εργασιών επέκτασης. Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν τρεις υπαλλακτικές δίοδοι με βάση τους σχεδιασμούς που είναι και διαθέσιμες. Είπε, ακόμη, πως εκκρεμεί το θέμα της σήμανσης τους, το οποίο είναι υπό διευθέτηση. Υποστήριξε ότι από τη διαχειρίστρια εταιρεία είχε δοθεί ενημέρωση ώστε να διασφαλιστεί πως σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού θα χρησιμοποιούνταν οι υπαλλακτικές έξοδοι κινδύνου.

Αρμόδιο στέλεχος από το Υπουργείο Μεταφορών στον «Φ» ανέφερε χθες πως ήδη έχουν γίνει παραστάσεις για επίλυση του ζητήματος.