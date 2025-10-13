Συνάντηση με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, στην παρουσία και του βουλευτή Πάφου Χρύσανθου Σαββίδης, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου, είχαν εκπρόσωποι των οδηγών ταξί που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Πάφου. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της επιτόπιας επίσκεψης του κ. Βαφεάδη στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, για να δει από κοντά την απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ που ήταν τοποθετημένα για λόφους ασφαλείας εδώ και μια διετία περίπου.

Η συνέχιση της ύπαρξης των εμποδίων αυτών στην οδό πρόσβασης στα κτήρια και μπροστά από τις αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών, ήταν άλλωστε το υπ’ αριθμό ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες οδηγοί. Μετά την επίλυση του, οι οδηγοί ταξί έθεσαν στον αρμόδιο υπουργό και τα ζητήματα της έλλειψης χώρου στάθμευσης των ταξί πλησίον των κτηρίων επιβατών, την έλλειψη πιάτσας, αλλά και γραφείων εντός του αεροδρομίου.

Ο Υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε ότι θα τροχοδρομηθεί άμεσα η επίλυση και των προβλημάτων που εξακολουθούν να παρατηρούνται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου με σταθερό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού με την ομαλή λειτουργία των ταξί.